孩子生病，家长请尽量控制情绪

编者按

孩子生病家长着急上火是再正常不过的事情，但是许多人忽略了这样一个事实：家长的不良情绪，家庭成员之间的相互指责、争吵与不合作，都可能让孩子处于紧张焦虑状态，而这种状态非常不利于孩子疾病的恢复，反而容易成为孩子疾病加重的助推器，甚至成为孩子频繁生病的根源。专家建议，一旦为人父母，不仅要学习很多育儿新知识，了解一些相关疾病知识和预防方法等，还要加强自身心理素质的修炼，努力让自己更加成熟，遇事镇静不慌乱，再面对孩子生病就会逐渐从容了。

■ 北京新世纪妇儿医院儿科主任 陈英

孩子一生病，家长难免着急，有的干脆全家乱成一锅粥，互相指责。但从我多年的临床工作中发现，孩子生病时家长的情绪、家庭成员之间的争吵，都可能让孩子处于紧张焦虑状态，而这种状态是非常不利于疾病恢复的。也就是说家长的不良情绪，不仅没有帮助孩子好得快一些，反而成了孩子疾病加重的助推器。

不仅如此，有的时候，父母关系不好、争执、互相诋毁，甚至还是孩子生病的根源。

焦虑紧张的父母会让孩子病情火上浇油

记得有一次在急诊，一位妈妈带着孩子一头冲进诊室，说：医生，孩子有高热惊厥史，现在发烧退不下来，上次就是烧了20小时抽风了，现在发烧第18小时了，我该怎么办啊？一边说一边看手表掐时间。

孩子当时体温38.8，精神状态挺好的，已经5岁了（五六岁后高热惊厥的发生率会大大降低），但手抖得很厉害。我摸了一下孩子的手并不凉，不像是寒战，觉得可能是过度紧张（妈妈一直在旁边焦躁地说抽风的事）。于是我握着孩子的手说：孩子不要怕，不会发生妈妈说的情况的，你放松就好了。

孩子的手马上不抖了，体温也并没有再往上升，面色也逐渐好看了。孩子来之前已经吃了退烧药，医生要做的就是在做完必要检查后嘱咐孩子多喝水，果然，不一会儿孩子的体温就降下来了。

再问这位妈妈孩子上次惊厥发生的时间，妈妈说是两年前，因为太害怕了，所以孩子每次发烧她都会非常担心。我和这位妈妈说：“看您的紧张只会让孩子更紧张，这种紧张会让孩子体温升得更快，也许反而会触发高热惊厥的发生。所以孩子生病时，妈妈先要努力镇静下来，这样可以帮助孩子更快恢复”。

这位妈妈听进去了我的话。但我知道，这种改变不是一天两天所能完成的。做了家长就需要和孩子一起成长，不但要了解一些相关疾病知识，比如说热惊厥的发病特点，预防方法等等，还要加强心理素质的修炼，就会逐渐从容了。

当着孩子面争执的父母会让孩子病情加重或迁延

门诊中也经常遇到爸爸妈妈，或者姥爷姥姥当着医生的面就争吵起来，有的争吵贯穿整个就诊过程，有的甚至每次就诊都吵闹个没完。而这种家庭的孩子或者总是生病，或者生病了总是反复，或者孩子生病了恢复得很慢。

其实，孩子生病大人们都着急心疼，但着急的方式一定不能是互相指责对方没带好孩子。孩子已经生病了，爸爸妈妈就是再不满、再累、再工作忙，也请不要当着孩子的面发脾气争吵。此时，你们的对手不是彼此，都先放一放，我们要一致对付疾病。

孩子生病本身就十分难受，整个机体应该调动全身力量来对抗疾病。家长当着孩子面争吵，会让孩子紧张、敏感、哭闹，这种情绪状态会影响孩子的抗病能力，最终导致疾病好得慢，或者迁延反复。

家长意见相左各执己见可能是孩子生病的根源

我曾经碰到过一个6岁多的孩子，那个小朋友近一年中一直反复生病。按说五六岁的孩子免疫力逐渐增强生病应该越来越少，孩子也没有其他伴发疾病或疾病的诱发因素，这么频繁生病并不合情理。

后来避开孩子追问父母的情况，了解到两个人这一年关系不好分居两地，生活观念相差特别大，在带孩子的各个方面都意见相左。而且一个人相信中医，另一个人相信西医，两人都觉得对方的想法难于理解。

孩子在这种氛围当中努力适应，但性格内向孤僻，情绪消沉、睡眠不好、焦虑紧张、自责。这种生活环境，可能就是孩子反复生病的原因。

在生活中家长意见相左，互相斗气甚至诋毁现象并不少见。比如妈妈说孩子不能玩得太累，爸爸却说孩子太娇气必须锻炼；一个人保护有加，另一个却带着孩子去拉练，这时孩子娇弱的身体一练就病。

有的父母让孩子少穿衣服，而老一辈给孩子穿得像个小粽子，孩子在穿衣脱衣间不停转换，随后生病。

姥姥带孩子一周，每天生活规律身体好。周末父母带孩子吃点喝点，一通足玩儿，疯两天，周日晚上病倒。

对于在这样的家庭氛围中容易生病的孩子，临床治疗只是一部分，更重要的还是孩子的父母家人需协调好彼此的关系。毕竟孩子不是实验品，也不是出气筒，更不是大人们争夺的对象。很好地协调家人的关系，才可能从根本上改善孩子爱生病的状况。

为人父母，不仅要学习很多新知识，还要努力让自己变得更加成熟，遇事镇静不慌乱。其实，伴随着孩子成长而完成自身的成长的确是件挺不容易的事，但为了孩子的健康，家长付出再大的努力也是值得的。