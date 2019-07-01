不可忽略的男性产后抑郁症

我们习以为常或听说更多的是女人产后抑郁症，女性产后抑郁症大多由于女性产后体内的内分泌系统出现变化，再加上产后疲劳以及家庭关系等因素所致。据调查，女性产后抑郁发病率在15%～30%之间。

然而近年来，有专家发现，产后抑郁症正在不断地在男性身上蔓延。研究数据表明，已婚男人在孩子出生后患上产后抑郁症的比例为10%左右。也就是说，十分之一的男性在孩子出生前后，会受到抑郁症困扰，这一比例与女性相同。在孩子满12周时，多达四分之一的男性会出现情绪低落。

男性产后抑郁症，可能是因为初为人父所带来的一些压力。这些压力包括养育孩子的费用、夫妻之间关系的变化，以及对承担父亲责任所产生的恐惧。患上产后抑郁症的男性，通常会出现食欲不佳、情绪低落、焦虑不安等情况。

这种压力解决不好的话，很可能产生严重后果。有人表现为短期的脾气暴躁，有人表现为不想上班，对任何事都拖延，没有兴趣；严重的还有可能造成家庭夫妻感情破裂，甚至自杀。

抑郁症的发病原因，目前学界一致的看法是多种因素共同作用的结果，包括遗传因素、人格因素、社会环境因素、大脑神经生物学因素。

除以上四方面因素外，相对来说，一些人不太习惯表达自己的情绪，也常常出现抑郁症状或抑郁现象。尤其是男性，遇到任何困难或挫折，往往打落牙齿肚里吞，不轻易说给外人听，也容易拒绝专业人士的帮助。在他们看来这是件丢人的事，作为成功人士更因为要保持某种大家公认的“好男人”形象，而选择自我消化、自我承担。一旦承受不了，往往采取极端行为。

抑郁症有一个特点：经常会以躯体不适的形式表现出来。比如，会出现不明原因的消化不良、腹泻、头疼头晕等症状，在综合医院反复就诊却始终不能痊愈，其实很多都是抑郁导致的。

因此，不论是你本人或者是你的家人，都应对男性出现的这类症状认真对待，这样才能更快、更好、更早地治疗。有专家提醒，男性产后抑郁若不引起重视，爸爸的情绪还会“对孩子的情绪、行为和发育产生重要影响”。

对此，美国国立精神卫生研究所提出了几条自我治疗措施，这里供大家参考——

千万不要给自己制定一些很难达到的目标；尝试着多和人接触交往，不要总是自己一个人；做一些力所能及的事情，不逞能；多参加一些容易放松身心的活动，学会关注自己，安抚自己；把自己的感受写出来，分析它认识它，知道哪些是消极的，然后想办法摆脱它；对自己的病不要急躁，治病是需要时间的。

（作者系中国社工联合会婚姻家庭委员会副主任，著有《读懂男人心，乐享好婚姻》）