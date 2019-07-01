如何让青春期不再“压力山大”？

一名考生掏出随身携带的水果刀刺向另一名考生，致其死亡。这是前不久高考结束后发生的惨案。

这个因“平日里两人之间的一些小矛盾”引发的血案，就发生在刚刚走出考场的一瞬间。某校一名高三女生因承受不住学习压力从学校六楼跳下；还有学生虽然跨过了高考门槛，由于严重的抑郁症，进大学后不久被劝退；校园里一些正值人生花季的年轻人患上了严重的神经衰弱……近年来，围绕升学、高考所发生的悲剧并不鲜见，孩子青春期的心理问题引人深思。

此前，由中国科学院心理研究所、社会科学文献出版社共同发布的“心理健康蓝皮书”《中国国民心理健康发展报告（2017-2018）》表明，青少年阶段（12～18岁），心理健康指数随年龄增长呈下降趋势，初一学生心理健康水平最高，初二、初三学生次之，高中学生最低。

“中学时期是人生成长的重要阶段，是心理健康发展的关键时期，也是心理问题较为突出的时期，因此，中学生尤其是高中生成为最具有心理健康服务需求的特殊人群。”贵州湄潭求是高级中学党委书记兼教学副校长符斯常在接受记者采访时表示。

针对学生中出现的心理问题，近年来，求是高级中学高度重视学生心理健康教育，将心理健康教育工作纳入学校总体工作计划中，积极创设条件，从细枝末节着眼，开展心理健康教育和服务工作，受到广大师生的欢迎。据统计，该校心理咨询室自2008年成立至今，共接待来访学生、家长及老师共计1000余人次，收到了较好的效果。勤奋学习、尊师重教蔚然成风，多年来该校未出现过一起学生打架斗殴事件。2019年，该中学被国家卫生健康委员评为“健康促进学校”。

当青春期遭遇“压力山大”

“我们越来越发现，学生心理是一个大问题，由于它是隐匿性的，往往在事发后才会被人们想起，所以必须要预防在前。”符斯常表示。

随着社会的发展，学生在成长中会或多或少地表现出情绪焦虑、人际交往困难、亲子矛盾、青春期苦恼等心理问题。求是高级中学站在学生角度考虑，从2008年开始，在浙江大学支教团的帮助下建起心理咨询室，对学生的心理困惑、心理矛盾和不良情绪进行干预，解惑或疏导，让他们树立对人对己对事物的正确观点，从而长久有效地促进学生的心理健康成长。

“心理咨询是学校开展心理健康教育的最重要部分。”求是高级中学专职心理咨询师李典阳告诉记者，刚开始学生对它的认识不清，甚至将心理咨询和精神病挂钩。通过后期不断宣传，学生从开始的不理解，到后来主动参与，这项工作的重要性日益显现。

在求是中学，心情烦闷了，可以向心理咨询师倾吐；在心理宣泄区，你可以挥拳搏击，也可以跑步减压；想对自己的心理状态有所了解，也可以到沙盘游戏区做个测试；有些话不想对别人说，憋在心里又难受，你可以写在小纸条上，放到“心声栏”里……占地100多平方米心理咨询室，已成为学校最有特色的教室和学生最愿意来的地方。

“最近几年，我们的心理咨询每年都有提升，不仅人数在增加，其形式已不只是面对面进行咨询，很多同学可随时通过QQ向我咨询。”李典阳欣慰地说。

用科学方法为学生解开心结

据5年来求是高级中学心理咨询室对学生咨询情况统计显示，咨询学习类（包括考试焦虑、学习压力、学习动力、学习习惯、升学择业、职业生涯）占33%；咨询自我认知（生理特点、心理特点、社会角色长相、外貌性格特点）占24%；人际交往占20%；亲子关系、师生矛盾、（网瘾、吸烟）等行为问题占0.5%。

据李典阳介绍，不同年级学生面临的心理问题也有所区别。其中，高三学生主要问题是学习压力；高二年级主要是以和父母、同学、异性的人际关系方面问题为主；高一年级因为刚入学，主要是适应新学期的问题。除此之外，高中阶段学生碰到的普遍问题就是对自我认识不太清楚，不能正确评价和调控自我。

根据这一情况，学校根据不同年级学生的心理需求，以此为基础开展相关心理健康教育讲座。开设心理健康辅导课，有计划地教给学生心理健康知识，训练心理健康调节技能。

经过多年的努力，目前学校已建立起一支专兼职的心理健康教师队伍；特别针对高三年级学生压力大、高考前焦虑等，开设心理健康讲座；对学生进行学习信心的增强、学习方法的使用、学习习惯的培养，使心理健康教育成为提高学习成绩的有力抓手，同时促进对学生心理健康的维护、心性的修养和人格的健全发展。

特别的爱给特别的你

不久前，学校心理“心晴姐姐信箱”收到了一位不愿透露姓名的高一女生的来信：“我是一个性格比较内向的女生，不爱与同学讲话，和老师的接触交流更少。我很怕被人忽视，但又不想引起别人注意，想主动去跟别人讲话，可是每次都不成功……”

还有女生对自身的生理变化不知所措……

李典阳告诉记者，高中阶段，女生遇到的心理困惑较男生而言更为突出。比如，高三女生面临高考的压力更容易被情绪左右，常常由于过多地考虑前途而缺乏自信、焦虑，这些情感障碍往往导致学习障碍。

不少高一女生，面对来自生理方面的疑问和心理方面的困惑，而“很多女生来自农村，缺乏来自家庭的教导，所以就需要学校站出来，为她们普及这方面的知识。”李典阳说。

为此，学校专门举办针对女生的专题讲座，聘请省外和本地疾控中心的专家为女生答疑解惑，传播科学的生理心理健康知识，受到学生们的普遍欢迎。

走进心理健康大课堂

曾经有一名男生染上网瘾，向李典阳求助，通过对其行为方面的一个系统脱敏和代币法为其进行系统的治疗，大概两个月之后该生网瘾的问题就有所改善，半年后成功戒除。

除了心理咨询外，学校每年为新入学的学生建立心理健康档案，教师结合高中学生的身心特点，将心理学的基本常识引进课堂，并利用报纸、黑板报、宣传栏，全面开展学生心理健康教育工作。

近年来，学校还组织学生去敬老院、聋哑学校开展帮扶工作，培养学生的社会责任感，学校成立了心理志愿者协会，心理社团受到更多学生的追捧，经过从课内到课外、从学校到社会的全方位的努力，实现了心理健康知识的普及。

“健康促进是学校教育的重要组成部分，心理健康教育在很大程度上促进和推动了现代化学校的建设。”符斯常表示，下一步，学校将和上海静安区风华中学接成帮扶对子，不断提升学校心理健康服务能力，更好地满足学生的心理健康需求，提升学生的心理健康水平。（记者 彭芸）