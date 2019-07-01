代收垃圾网约工，生意带来生机

7月1日，《上海市生活垃圾管理条例》（以下简称《条例》）将正式施行。根据《条例》，对未将生活垃圾分类投放的个人可处以50至200元的罚款。由此，据报道，一个新兴职业也应运而生：代收垃圾网约工。客户线上预约，线下“废品小哥”上门回收。只要勤快，月收入可达1万元以上。

代收垃圾网约工的出现，再次证明“有需求就会有市场，有市场就有生计”。生计也好生意也罢，这个新生职业的问世，有其存在合理性，更有现实意义，可带来多赢，相关平台多了人气，从业者收入不菲，居民花钱买服务也省心了。最重要的是，专业人做专业事，有利于把垃圾分类做得更到位，从而推动垃圾分类迈上新台阶，实现“质”的突破。

代收垃圾网约工究竟能走多远，尚不可知，但这一现象本身却折射出许多耐人寻味的信号。

社会发展日新月异，各类职业的“新陈代谢”也是如此，在一定程度上见证了社会的进步和市场活力迸发。正如相关报道所称，新的社会规则，催生新的社会需求，而新的社会需求，孵化了新的商业形态。

代收垃圾网约工之所以“横空出世”，背景显然是垃圾分类的快速实施。上海市走在了前面，其他地方也会逐步推进，颁布出台更多科学可操作的措施。比如，北京市城市管理委主任日前表示，北京将参照上海经验，对个人混合投放垃圾处以不低于200元的罚款。2012年出台的《北京市生活垃圾管理条例》，目前已列入2018—2020年立法规划，新修订的条例将不光对单位，也将对个人明确垃圾分类责任，到时候“不分类就是违法的”。

因此，在“罚则”被纳入垃圾分类规定的背景下，每个居民都有责任学会将垃圾分类，更有责任把垃圾分类当成一种生活方式。换言之，不管有没有代收垃圾网约工，我们都应该有意识地提高基本的生活能力，变被动为主动的分类自觉。

你愿意花钱让人代扔垃圾吗？某网站的一项调查显示，近半的受调查者表示“花这钱干啥，学学怎么分类”。代收垃圾网约工当然不缺客户，但对于大多数居民来说，在制度规束“收紧”的前提下，会有意愿做好垃圾分类这种分内事。

从本质上看，垃圾分类不仅关乎我们的生活处境，还关乎我们的心灵审视。从不知道垃圾分类为何物，到形成垃圾分类的价值共识；从象征性垃圾分类，到精细化垃圾分类；从惩奖之下才会垃圾分类，到把垃圾分类视为最常见的生活场景，这个较为漫长的过程，标志着时代进步，既让人看到公众的观念在发生改变，也让人感受到制度层面也在发力。

当人类解决了吃饱穿暖以后，一定更有意愿关注自身的生存环境，从而让环境变得更可持续，让生活变得更美好。归根结底，改善我们的处境，须从改变我们的观念开始，最终回归到强有力的行动中。

对于方兴未艾的垃圾分类，如果没有真正上升到文明的高度，只是说说而已，垃圾分类势必行之不远。因此，你愿意花钱让人代扔垃圾吗？不只包括成本核算，还包含文明观照。我们一方面欢迎和接纳代收垃圾网约工，他们的存在有助于提高垃圾分类的质量。另一方面，我们也需要以更大的热忱和更有效的行动做好垃圾分类，毕竟这关乎文明，也关乎我们每个人的命运。

（作者：王石川，系中央广播电视总台评论员）