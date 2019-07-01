爱吃酸的人，可能更敢冒险

自从阿根廷被冰岛逼平，德国被墨西哥碾压，保守派的球迷捶胸顿足：“不敢冒险押注冷门啊！”也许，你需要一点酸味的食物。

《自然》杂志子刊《科学报告》最近发表了一项由英国萨塞克斯大学的研究人员发现的成果：酸味会刺激人们做出更多冒险行为。

萨塞克斯人机交互实验室（SCHI）的科学家们表示：“多吃酸的食物，也许会刺激人们做出更冒险的行为。对于患有焦虑症的人来说，多吃一些酸的食物会让他们不那么厌恶面对风险。食物的酸味，也许会令他们尝试做出一些具有一定风险的事情，例如说出远门，或者是与陌生人交流。”

研究人员给实验参与者设计了一场赌局。实验中，来自两个国家的168名参与者，进行了一场气球模拟风险任务。

参与者需要点击计算机屏幕上的按钮，来给模拟的气球打气。气球膨胀得越大，参与者积累的现金奖励就越多。但是当气球一旦爆炸时，他们就会失去所有的奖励——也就是说，每一次点击暗含着更多奖励，或者一无所有这两种可能。

在任务开始以前，每位参与者都分配到一杯可能含有5种不同味道的水，分别是苦的、咸的、酸的、甜的和鲜味的水，或者是没有味道的纯净水。

同时，所有实验参与者都完成了旨在衡量冲动与冒险等人格特质的问卷，以防出现性格偏差对实验结果的影响。

实验结果显示：不同味道的水，对人的行为会产生不同的效果。酸味更容易让人冒险；甜味和鲜味让人更加保守行事；咸味和苦味似乎对人们的行为性格等没有任何影响。

喝了酸味饮品的被试者，平均点击鼠标40次，而喝了其它味道饮品的被试者则为20~30次。实验中，喝下甜味水的参与者在选择是否继续充气时，表现得最为犹豫。

为了避免由于文化因素而造成实验结论的偏差，实验人员特意在欧洲的英国与亚洲的越南分别进行了同样的实验。在越南的研究实验中，酸味刺激人做出更冒险的行为这一结论再次得到证实。

随后，科学家又进行了第三次实验。这一次，所有的参与者们被告知，当鼠标点击到第64下时，气球就有可能会爆炸了。

与前两次的胆战心惊不同，这一次的实验参与者都是心中有数的人了。他们不再需要分析气球的状况，只需要负责做出打气，还是不打气的决策就好。

实验结果仍然显示：喝下酸味的参与者们，更愿意去试探这个临界点或者会超过它。这说明，无论是作为分析者还是决策者，酸味都更能刺激人们做出具有一定风险性的事情。

在宾夕法尼亚州立大学的一项研究中，研究人员还发现：喜欢吃辣的人也具有一定的冒险精神。科学家们推测，这是因为辣椒中一种令味蕾感觉到辣的物质——辣椒素，将味蕾与肾上腺素联系在了一起。辣椒素能通过刺激肾上腺素分泌，而让人产生一种在危险边缘试探的刺激感。

根据实验结果来看，科学家们因此也建议某些高危行业人群，比如航空公司的飞行员等，应减少日常生活中进食酸、辣食物的概率。