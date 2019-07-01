让水果茶给你一夏天的神清气爽

炎炎夏日，一壶美味的水果茶，静静的躺在茶几上，袅袅茶香中，弥漫着水果的清新芬芳。倒一杯捧在手心，果香四溢，清爽提神。有时候，你需要给自己一些时间去享受。比如尝试在家亲手做一壶水果茶，随时享受这份夏天的美好。

金桔茶

青色的金桔透露着清新气息，橘黄色的桔子果酱传递出丝丝酸爽，再加上一勺甜蜜的蜂蜜，轻抿一口，令人心神清爽，唇齿留香。

用料：桔子干6个、柳橙1个、绿茶1包、蜂蜜一匙、桔子果酱一匙

做法：

1.柳橙榨汁备用；

2.将桔子干放入锅中将开水倒入煮开；

3.加入柳橙汁、果酱、蜂蜜连续煮溶解；

4.放入茶包搅动均匀即可。

柠香水果茶

草莓、苹果、菠萝，满满的都是最滋润的水果。一口清茶，一口水果，再搭配一份甜而不腻的法式苹果派，这光景简直美呆了。

用料：草莓5个、苹果半个、菠萝30克、红茶1包、柠檬2片、蜂蜜两匙

做法：1.菠萝、草莓、苹果切丁，柠檬切片；

2.除柠檬以外的所有水果放入茶壶中；

3.加入适量的清水；

4.放入一包红茶，小火煮开关火，焖一会让水果散发出水果香；

5.待水壶温热时，放入柠檬片；

6.再加入蜂蜜，搅拌均匀之后可以直接饮用。或者晾凉之后放入冰箱，冰一下即可。

百香果水果茶

新鲜百香果气息迷人，总是让人忍不住多闻两下。这样一杯百香果，比饮料多一份健康，比茶饮多一份滋味，饮下一杯，神清气爽。

用料：百香果、柠檬、冰糖、红茶包、橙子、苹果

做法：1.百香果一个个切开，取出果肉；

2.柠檬切两片，剩下的挤出柠檬汁；

3.苹果去皮切块，橙子取肉；

4.百香果果肉倒入锅中，放入冰糖，倒入柠檬汁；

5.大火煮开之后转小火慢慢熬，熬到冰糖融化；

6.熬好的百香果汁中倒入开水，放入水果块，煮开之后再煮3-5分钟；

7.最后将柠檬片，红茶包放入茶壶，泡10分钟即可。