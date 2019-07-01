空腹大量吃荔枝伤身体

福建读者杨女士问：我家人都喜欢吃荔枝，尤其是孩子。最近一篇名为《空腹吃荔枝10个孩子死亡！医生的呼吁为所有人敲响警钟》的文章在朋友圈疯传，让我们对荔枝“望而却步”，空腹吃荔枝真的会致命吗？

科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋答：网上文章里说的“空腹吃荔枝致10个孩子死亡”这个事情其实不是最近发生的，而是2000年发表在《广西医学》杂志上的一个临床案例分析。研究分析了“1999年6月中旬至7月，71例来自种植荔枝产区或荔枝收购区的患儿”，最终这些患儿因为荔枝病“治愈61例，死亡10例”。虽然这个研究中有10个死亡案例，但作为临床研究，它收集的都是一些比较严重的案例，并不表示所有人吃了荔枝都会出现这种问题。

荔枝病的说法在民间一直流传。那么什么是荔枝病呢？很多人吃完荔枝后会低血糖、头晕，有人将这种现象称为“荔枝病”。但也有人认为，荔枝病并不是指荔枝引发的低血糖，而是一种急性神经系统疾病，只是许多病人同时具有低血糖症状而已。一开始人们都认为这是荔枝中的果糖惹的祸。但科学家后来发现，导致荔枝病的原因是由于荔枝中存在两种毒素：次甘氨酸A和α-亚甲环丙基甘胺酸，它们会影响人体的糖代谢。这项研究发表在2017年的《柳叶刀》杂志上。孩子由于身体发育尚未完全成熟，发生荔枝病的风险更高。虽然荔枝中的毒素可能导致荔枝病，但有两个重要的前提——“空腹”与“大量吃”。发表在《柳叶刀》上的那个研究对400多个案例分析发现：很多患荔枝病的孩子们都是在果园里玩，玩累后空腹吃了很多掉在地上的荔枝。由于吃荔枝的量比较大，晚上回家就没有晚饭，到半夜开始出现“荔枝病”症状。所以，只要不空腹吃大量荔枝，就无需担心。

很多人关心的是，荔枝吃多少比较安全呢？按照目前的研究，科学家也无法给出一个具体的量。建议大家还是按照《中国居民膳食指南（2016）》关于水果的推荐，每天摄入量为200~350克，按照一个荔枝20克计算，大概是10~17个。需要特别提醒的是，没有完全成熟的荔枝中毒素含量更高，所以，最好还是买熟透的。