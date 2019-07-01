女性保健，专家提醒小心误区
吃饭不是越素越好
记者 王君平
针对女性健康保养中存在的一些误区，来自营养、运动、妇科、心理、皮肤等领域的10余位名医提出了建议。
皮肤不是越白越好。北京大学第一医院终身教授朱学骏表示，皮肤护理有3个要素：清洁、保湿、防晒，三步都做对才有皮肤健康。
很多女性为了美白而防晒，过度防晒也会影响钙吸收，老了很可能会骨质疏松。朱学骏提醒，适当晒太阳对人体是有益处的，可以合成维生素D3，帮助人体中钙的吸收，但不要长期暴晒，每日避开正午阳光强烈的时候，晒15—20分钟最佳。
女性在出门时建议要抹一点防晒霜，但在办公室其实没必要用。朱学骏表示，普通上班族选择防晒系数15的防晒霜就足够抵御紫外线了，过高系数过量使用易导致皮肤色素沉淀，不易清洁。
吃饭不是越素越好。解放军309医院营养科主任左小霞说，很多女性为了节食吃得很素，一点肉不吃，患上了贫血，面部长了色斑。健康和饮食密切相关，所谓“病从口入”，吃对了就是营养素，吃错了就是“慢性毒药”。
中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜介绍了饮食口诀：第一，数数，食物要多样化；第二，有色，食品五颜六色；第三，品味，酸甜苦辣咸，五味要均衡。
王宜表示，保障摄入营养均衡，什么食物都该吃一点，但吃得讲方法。“有次我去山西出差，早餐在宾馆餐厅吃了根油条，我拿油条时，身边人都面露惊讶地看着我，他们觉得学营养的人，怎么还吃油条？为什么不吃呢？一油有保障，二并不是天天吃，而且你们都只看到我拿油条，没人看到我怎么吃，我是用生菜把油条卷起来吃的。”
此外，运动不是越“正式”越好。北京小汤山医院有氧运动中心主任牛国卫表示，其实，无论在单位还是家里、无论在地铁还是公交，都可利用“碎片式运动”达到锻炼身体的目的，纠正坐姿、快速搓手、收缩腰腹……健康就是这么一点一滴积累起来的。
《 人民日报 》（ 2018年05月21日 20 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn