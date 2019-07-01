针对女性健康保养中存在的一些误区，来自营养、运动、妇科、心理、皮肤等领域的10余位名医提出了建议。

皮肤不是越白越好。北京大学第一医院终身教授朱学骏表示，皮肤护理有3个要素：清洁、保湿、防晒，三步都做对才有皮肤健康。

很多女性为了美白而防晒，过度防晒也会影响钙吸收，老了很可能会骨质疏松。朱学骏提醒，适当晒太阳对人体是有益处的，可以合成维生素D3，帮助人体中钙的吸收，但不要长期暴晒，每日避开正午阳光强烈的时候，晒15—20分钟最佳。

女性在出门时建议要抹一点防晒霜，但在办公室其实没必要用。朱学骏表示，普通上班族选择防晒系数15的防晒霜就足够抵御紫外线了，过高系数过量使用易导致皮肤色素沉淀，不易清洁。

吃饭不是越素越好。解放军309医院营养科主任左小霞说，很多女性为了节食吃得很素，一点肉不吃，患上了贫血，面部长了色斑。健康和饮食密切相关，所谓“病从口入”，吃对了就是营养素，吃错了就是“慢性毒药”。

中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜介绍了饮食口诀：第一，数数，食物要多样化；第二，有色，食品五颜六色；第三，品味，酸甜苦辣咸，五味要均衡。

王宜表示，保障摄入营养均衡，什么食物都该吃一点，但吃得讲方法。“有次我去山西出差，早餐在宾馆餐厅吃了根油条，我拿油条时，身边人都面露惊讶地看着我，他们觉得学营养的人，怎么还吃油条？为什么不吃呢？一油有保障，二并不是天天吃，而且你们都只看到我拿油条，没人看到我怎么吃，我是用生菜把油条卷起来吃的。”

此外，运动不是越“正式”越好。北京小汤山医院有氧运动中心主任牛国卫表示，其实，无论在单位还是家里、无论在地铁还是公交，都可利用“碎片式运动”达到锻炼身体的目的，纠正坐姿、快速搓手、收缩腰腹……健康就是这么一点一滴积累起来的。

《 人民日报 》（ 2018年05月21日 20 版）