想减肥？试试16：8饮食法
减肥的方法多种多样，但贵在坚持。美国一项研究显示，采用16：8饮食法12周，即可减掉大约3%体重。
所谓16：8饮食法，指每天在上午10点至下午6点之间可任意进食，但其余16小时里只能喝水、咖啡、红茶等零热量饮品。美国伊利诺伊大学研究人员招募平均年龄45岁的23名肥胖人士，让他们依照16：8饮食法进食12周。之后，研究人员测量他们的体重和血压数据，将其与采用其他快速节食法的人作比较，发现16：8饮食法的效果差别不大。另外，这种饮食法有助降压，但对胰岛素和胆固醇水平没有影响。
研究人员说，尽管16：8饮食法没有计算热量摄入，但严格控制进食窗口期能让人每天少摄入约300卡热量。相比其他节食法，16：8饮食法实施起来较为简单。
研究论文由欧盟老年医学学会旗下刊物《营养与健康老龄化》刊载。论文主要作者克丽丝塔·瓦劳迪说：“谈到减体重，大家需要找到对自己有效的方法……这项研究带给大家的信息是，存在不必计算热量摄入、不必禁食某些食物的节食法。”（乔颖）
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