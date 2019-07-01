为什么你比别人容易热？有可能是肉吃多了

大汗淋漓时喝点冷饮，冰爽又消暑;把水果当饭吃，减肥还健康;天气越来越热，很多人开启了这样的夏日饮食模式。然而，这些真是身体喜欢的吗？

《生命时报》邀请营养专家，从科学角度分析生活中常见的饮食习惯，并一一揭示其健康真相。

受访专家：

中国医师协会营养医师专业委员会常委、教授 周春凌

真相一热茶比冷饮更消暑

冷饮给人们带来冰爽体验的同时，也会给胃肠、咽喉带来刺激，过量食用还可能导致胃痛、腹泻或其他不适。

事实上，对抗暑热，不妨泡杯热茶，既能促使毛孔张开，促进汗液的分泌，还可以利尿，有助于降温，我国古时就有“热茶最解暑”的说法。

英国科学家研究表明，热茶的降温能力大大超过冷饮制品，是消暑饮品中的佼佼者。

需要提醒的是，喝茶的温度不要太烫，控制在65℃以下为宜，否则可能带来致癌风险。

真相二肉吃多了感觉更热

不同食材，吃后产热的效果也不同。

蛋白质所含能量的30%会变成热量从体表发散出来，而碳水化合物所含能量仅有5%~6%作为热量散失，脂肪则是4%~5%。

肉类：蛋白质含量是15%~20%，鸡蛋是13%;

蔬菜：白菜蛋白质含量是1.5%，番茄是0.9%，冬瓜是0.4%。

如果膳食中蛋白质摄入过多，鱼肉蛋吃多了，夏天会感觉更加燥热难受。而蛋白质含量很低的蔬菜水果，更有利于让人感觉清爽。

真相三吃点辣有助消暑散热

很多人到了夏天会拒绝吃辣，认为其会导致上火。

事实上，盛夏适当吃点辣也有助散热，因为辣味食物能让人体各部位血管扩张，如此一来身体就会散热。

对于湿气重的地区来说，夏天吃辣还能给身体“除湿”，吃辣味食物有助平衡寒热，对健康有益。

提醒大家，夏季人们常吃的西瓜、黄瓜、苦瓜、冬瓜、丝瓜、茄子、萝卜等果蔬，都属于寒凉性食物，吃多了容易损伤脾胃，轻则胃脘不舒，重则胃疼。

真相四补水不能只靠白开水

夏季流汗损失的不仅仅是水分，还有矿物质、维生素、氨基酸等，因此天热时补水不能只靠白开水。

自制绿豆汤、柠檬水等不仅消暑降温，还能补充维生素等多种营养。

黄瓜、西瓜、番茄等果蔬中不仅水分含量高，还富含各种抗氧化剂、多种矿物质及B族维生素等，对增强人体免疫力、预防衰老、抵御疾病都大有好处。

真相五降火不能全靠吃苦

苦味食物中含有的生物碱具有消暑清热、舒张血管的作用，不少人觉得只要上火了，就可以吃些苦瓜、野菜，喝苦丁茶等苦味食物来下火。

实际上，这些苦味食物多适合泻肝胆、胃肠之火，如果有喉咙疼痛、口臭、眼睛发红等症状，可以适当吃点“苦”，而对于口舌生疮等心火症状则不适用。

另外，吃“苦”也要适度，过多食用苦味过重的食物，可能会损伤脾胃，引起恶心、呕吐等副作用。此外，脾胃虚寒者、幼儿、孕妇都应慎食苦味食物。

真相六没胃口能靠饮食调

一到夏天，很多人的胃口就被酷暑给“剥夺”了，有些人就选择干脆不吃，但导致每天都精神不振、身体乏力。

其实，没胃口时也要吃点东西，有些食物有助刺激食欲。

猕猴桃、柠檬、番茄等酸味果蔬就是不错的选择;

很多调料也能起到刺激食欲的作用，如醋、葱、姜、蒜等，使人胃口大开;

松软、水分含量高的食物相对容易消化，如面食、粥类，胃口不好时可选择此类食物。

真相七凉茶并非人人适合

炎炎酷暑，凉茶受到了很多人追捧，但作为药食同源的一种饮品，凉茶中有大量中药熬制的成分，因此喝时要看体质。

内热、火气重的人

多表现为口舌生疮、嘴角溃烂、失眠多梦、口干口渴等，应该喝清热解表茶，代表药材有银花、菊花、山枝子、黄芩等;

干咳少痰、口燥咽干的人

应该喝清热润燥茶，代表药材有沙参、玉竹、龙梨叶、冬麦、雪耳等;

湿热气重、口气大的人

多表现为口苦、口干、口黏等，应该喝清热化湿茶，代表药材有银花、菊花、土茯苓等;

其他人群

寒性体质人群、老人、幼儿、月经期和产褥期女性都不宜喝凉茶。

真相八水果不能当饭吃

很多人认为水果不含脂肪，能量低，夏天用来当饭吃，还能减肥，但事实上水果并非能量很低的食物，由于味道甜美很容易吃得过多，其中的糖易转化为脂肪而堆积。

另外，人体所必需的另外一些营养素，如蛋白质、脂肪及钙、铁、锌等微量元素，在水果中含量甚微。

长期用水果当正餐，会引起蛋白质和铁的摄入不足，从而引起贫血、免疫功能降低等现象。▲