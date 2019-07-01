外卖“低价补贴”不可滥用

常言说“天下没有免费的午餐”，可前不久在云南，花1元钱就可以吃到一顿外卖大餐。“外卖全城满25减24，满50减48”，一时间，这种大红包不仅吸引来大批消费者，更引来社会广泛热议。有声音质疑，滥用“低价补贴”是不是一种不正当竞争。

近几年，在全国范围内，外卖平台上的这种“满减”促销活动很常见。许多互联网平台发展的初级阶段，就惯用“补贴大战”：用高额补贴抢占市场份额。用“低价补贴”确实可以抢先培养消费者的“点单习惯”，短期内还可以为平台“刷单”，进而吸引更多投资。

然而，单纯依靠“低价补贴”，只会搅乱正常的外卖市场。一切不以服务质量为导向的竞争方式，一定是会以牺牲服务质量为代价的，“羊毛出在羊身上”，最终也一定是以牺牲消费者利益为代价。显然，靠“烧钱”吸引来的大量用户，也并不能全部成为高价值用户。大量的补贴催生了大量的泡沫：这部分“逐低价”而来的用户，他们“为补贴而来”，也迟早会因为“失去补贴而离开”。

在“补贴大战”中，激增的外卖平台订单，导致商家原有的生产能力跟不上，反而频频曝出食品卫生、安全等一系列问题。另外，消费者看起来似乎受益最多，但实际上他们也要为“低价补贴”付出代价。比如，暴涨的订单，致使外卖配送不及时或中途取消；由于无限度的竞争，商家屡屡出现外卖“量少质差”等问题。

对外卖平台而言，扎实的服务和质量才是立身之本。除了餐饮、生鲜、药品等家庭需求类的外卖之外，外卖平台还可以开辟小众外送服务。在监管方面，要主动加强把关能力，对平台上的餐饮商家要规范管理、严格审查，保障外卖食材健康、餐品生产环境的卫生。

对相关主管部门而言，如果出现滥用“低价补贴”的外卖平台，要及时约谈，并责令相关外卖平台经营者立即停止实施涉嫌不正当竞争和垄断的违法行为，主动纠正其它可能影响市场经营秩序、侵害消费者合法权益的经营行为，如虚假宣传、消费欺诈等，防止损害后果的持续扩大。

对消费者而言，不能被“低价”所主导，更不能在“补贴大战”中起推波助澜的作用。早前有媒体曝出：在某次外卖平台“补贴大战”中，在高额补贴的刺激下，很多用户甚至刷单购买囤积了大量的水、饮料等非餐品，这就完全超出了外卖平台竞争的应有范围。