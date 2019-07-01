共享单车能整齐摆放吗？

在北京王府井附近工作的白领陈思玉最近发现，距离公司不远处新划了红色的非机动车停放区域，不少共享单车停放其中。这一改变源于北京市东城区不久前刚试点的共享单车“入栏结算”。为治理共享单车随意停放的顽疾，自今年6月起，东城区故宫、王府井周边的旅游景点、交通枢纽、商业街区、居住区等重要路段均被纳入“入栏结算”实施范围。这意味着，如若骑行者随意停车，将付出相应的代价。

随意停车将增加使用调度费

人行道被密密麻麻、颜色各异的共享单车攻陷，行人只能摩肩接踵通过或者绕道而行，这一景象在许多城市的街头并不新鲜。本应为人们带来最后一公里便利的共享单车，也因乱停乱放等乱象给城市秩序增添了负担。

“停车入栏非常必要，乱停乱放的共享单车堆挤在一块儿，不仅使用不了，有时还阻挡了行人通行。”北京市民郑艺说。

从今年6月开始，北京市的不少区域都开始实行共享单车“入栏结算”。以此次东城区“入栏结算”为例，其实施范围东至东单北大街、东四南大街，北至东四西大街、五四大街等区域。目前，这些区域已经设置了156个非机动车规范停放区和17个禁停区，参与“入栏结算”的共享单车包括摩拜单车、ofo小黄车、滴滴小蓝和便利蜂。未在东西城投放的哈啰单车，则主要在自行车专用路沿线、昌平回龙观和天通苑等地区上线电子围栏试点工作。

东城区城管委副主任胡向军表示，将共享单车停放在指定停车区域内的，将按照普通价格计费结算；如果在指定停车区域以外随意停放，用户会在第一次锁车后收到APP（应用程序）发出的警告，第2次就会在使用费基础上增加2元调度费，如果出现3次及以上，在使用费基础上调度费将增加至5元。也就是说，今后，骑行者必须将车停入指定区域，否则，将无法停车结算。

技术成本使“入栏结算”有难度

目前，摩拜单车、哈啰单车、ofo等共享单车平台均在APP上标注出了禁停区和推荐停车区。记者在摩拜单车APP上看到，可以停放的区域为蓝色，禁停区则为灰色。用户可对照共享单车APP，找出禁停区规划范围和推荐停车区。

这次北京市试点“入栏结算”，能否根治共享单车乱停乱放现象？一些市民发现，尽管身边划出了许多非机动车停车区，但还是会看到许多随意停放的共享单车。

“用户的习惯很难改变，我家楼下的共享单车停放区域，有时候一辆车都没有。大家可能还是会就近停放单车，主要是为了图方便，毕竟几块钱的‘调度费’大家都能承担得起。”郑艺说。

除此之外，还有市民发现，尽管有时将共享单车停放在指定区域以外的地方，但并没有收到任何违停警示，仍然可以正常结费。即使多次违停，也没有被增收费用。这一漏洞使得一些没有“入栏”的单车成为了“漏网之鱼”。

技术上的高成本也使共享单车全部入栏面临难度。据了解，目前，摩拜、ofo等共享单车定位采用北斗导航位置服务，卫星定位的普通精度范围基本可以满足禁停区设置的需求。但如果是路边划定的小块规范停车点，就容易出现定位不准的问题。高楼过于密集的地方或河边等区域，信号接收也会不可避免地受到影响，产生延迟。

设置“禁停区”不能“一刀切”

共享单车解决了人们短距离出行的问题，其随骑随走、停放灵活的特点也深受用户喜爱。然而，共享单车的疯狂扩张导致城市里的各色单车越来越多，也为城市的精细化管理带来了问题和挑战，许多城市开展了集中治理。5月13日，北京市开展为期1个月的“共享单车”专项治理行动，累计清理违规共享单车、共享电动自行车5万多辆，整改问题点位1200余个。

针对此次共享单车试点“入栏结算”，不少用户纷纷叫好，但也有用户持不同意见。一些用户认为，“停车入栏”违背了共享单车方便人们骑行的初衷。设置“禁停区”，将原本可以停车的地方“一刀切”，并不合理。同时，如果停放指定区域的布局设计不方便用户，用户要么会放弃使用共享单车，要么仍会随意停放。

如何协调二者之间的矛盾、使共享单车真正“入栏”，既给城市管理部门和单车企业提出挑战，也对用户行为提出了要求。

专家认为，治理共享单车要充分平衡用户、企业、政府三方需求。在“停车入栏”的新规则下，共享单车企业作为盈利主体，应担负起更大的管理责任。消费者出于便利的目的使用共享单车后，则要考虑到社会整体环境，将自己的便利和他人的便利结合起来，抛弃乱停乱放的陋习。

针对部分用户担心的停车区车停满了怎么办？胡向军表示，一个区域的共享单车数量如果过多，会立即通过平台调度，让共享单车企业派出运维人员将栏内饱和的车辆迅速移走。