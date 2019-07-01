“最严保姆家规”引起争议不是坏事

最近，一份上海最严苛的保姆家规出现在相关家政群里，规定包括“不要与小区保安或邻居家保姆议论家庭琐事，并透露我们家的隐私”“不要打听我们家里的事情”“不要迟到早退”等20条。一些雇主开出1.2万元的月薪，要求保姆熟背并遵守“20条”。上海家协负责人表示，“20条”确实是目前家政行业非常严苛且极其少有的服务要求，其中没有歧视保姆的内容，属于正常的雇主服务要求。

目前我国家政从业人员超过2000万，大部分顾主对保姆的要求并不很高，同时大部分保姆的素质和技能属于普通水平，相对而言，上海的这个“20条”确实堪称“最严苛”。如果类似的保姆家规多了，大家也就不会这么认为了——也就是说，由于家政服务业长期低端化，一旦有雇主要求较高，部分人尤其是保姆就不适应。

站在雇主角度看，“20条”大体上都合情合理。如不要透露我们家的隐私、不要打听我们家里的事情，这是正常的要求。再如，照顾孩子的要求，包括肩上放一块毛巾，宝宝的头要放毛巾上，给宝宝洗澡用温开水从上到下冲洗等，主要是从卫生等角度出发，保姆如果细心应当能够做到。

从雇主开价的角度看，这份家规也不算很严苛，即报酬高要求就高。据报道，上海住家保姆薪酬连续多年上涨后，首次出现涨停，去年保姆平均月薪为6000-8000元。制定20条家规的雇主开价1.2万元/月，远高于上海保姆的平均月薪，保姆想得到这份高收入，就要符合雇主要求。

在市场经济环境中，评价一种规矩严苛不严苛不外乎两个标准，一个是法律标准原则。假如顾主超越法律规定、行业标准提出要求，可以称之为严苛。但从“20条”来看，并不涉及歧视保姆、违法违规等内容。对照行业标准，在雇主家庭隐私保护等方面，“20条”与行业标准要求基本一致。在婴幼儿护理方面，“20条”还没行业标准细。

另一个是市场原则。能力与待遇相适应，这是劳动力市场最基本的常识。一般情况下，劳动者提供高质量服务，就应该享受高待遇，上述雇主开价1.2万元/月并提出“20条”要求，符合这种收入分配原则。此外，这份保姆家规算不算最严苛，应该由市场说了算，即雇主与保姆双方认可就行。如果有保姆最终接受“20条”，也说明不严苛。

不过，即使有保姆接受、熟背“20条”家规，并不等于能完全执行到位。虽然雇主家可以安装摄像头或者有老人来监督保姆工作，但不可能保姆始终处于监督之下，那么实际服务可能与要求不一致，有可能出现纠纷。所以，雇主在给保姆提各种要求的同时，也要考虑保姆能否完全做到，其实，仅靠冰冷的家规是不够的，还应该给予温暖。

总体而言，上海这份“最严苛保姆家规”引起争议和关注不是坏事，既有利于促进保姆群体看清行业发展方向提高自身素质，也有利于完善行业标准以满足多样化、个性化需求。最近，国办印发《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，简称“家政36条”，旨在促进行业高质量发展。国家发改委表示将修订家政服务国家标准，笔者认为，相关修订工作可以借鉴上述“20条”的一些内容和思路。