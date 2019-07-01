小学禁毒课程先从“莫贪吃”讲起
“一只小鸟见到食物就吃，不管干不干净，它不能抵御食物的诱惑了，你有什么办法帮助它吗？”在禁毒课程展示主会场，来自垂杨柳中心小学的老师以“不吃来路不明的食品”为主题，通过“视频+讲解”的形式，与孩子们实时互动。随着视频的播放，屏幕上一直吃食物的小鸟，变得越来越胖，越来越黑，最终整个屏幕都成了漆黑一片。
“其实，‘吃’是一件很美好的事情，本身并没有错，但是，在吃之前，要学会分析选择，做出正确判断。”在课程最后，老师道出了本节课的教育目的：让孩子明白“贪吃”会危害身体健康，路上捡的东西、陌生人给的东西、街边的三无产品等来路不明的食物不安全，懂得学会自我保护。
“对于低年级的孩子而言，‘毒品’的概念相对模糊，因此我们没有一上来就教如何拒绝毒品，而是先学拒绝贪吃。”在教育经验分享环节，“禁毒教育实验校”之一的垂杨柳中心小学书记郑丹娜表示。
学校在前期调研过程中发现，学生们获取禁毒知识的主要渠道是电视和网络，而该渠道的信息相对零散、碎片化，孩子们的辨析能力弱，反倒可能激发孩子的好奇和尝试的欲望，给孩子的成长带来很多潜在危险。基于对青少年涉毒现象的关注，垂杨柳中心小学从2015年开始，与北京教育科学研究院、北京市禁毒教育基地携手进行“毒品防治分级教育及培训计划”课题研究。4年来，研究团队开发出一整套、成系列的“小学分年级禁毒教育课程”。
据介绍，该课程根据6个年级学生不同的认知水平和特点，确定了6套不同的主题课程和教学体系。包括一年级的《不吃来路不明的食品》，二年级的《吸烟的危害》，三年级的《吃药讲科学》，四年级的《火眼金睛识毒魔》，五年级的《禁毒教育历史，激发学生的爱国情怀》以及六年级的《拒绝青春成长路上的诱惑，奔向我的2049》。
郑丹娜告诉记者，学校现为“北京市禁毒教育基地”“朝阳区禁毒教育实验校”。从2015年至今，学校先后有25位干部教师加入到核心研究团队中，包含语文、数学、德育、班主任、科学、信息技术等多学科教师。学校收集了10个禁毒教育经典教学案例及教学课件，开发出一套小学禁毒教育分级教材，填充了小学生禁毒教育的空白。文/北青社区报 王成
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