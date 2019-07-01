“从重处罚犯罪”才能保障疫苗安全

6月29日，十三届全国人大常委会第十一次会议表决通过了疫苗管理法，自2019年12月1日起施行。这是我国对疫苗管理进行的专门立法，将对疫苗实行最严格的管理制度，坚持安全第一、风险管理、全程管控、科学监管、社会共治。疫苗管理法明确，疫苗犯罪行为依法从重追究刑事责任；对违法生产销售假劣疫苗，违反生产、储存、运输相关质量管理规范要求等情形的，设置了比一般药品更高的处罚；落实“处罚到人”要求，依法实行罚款、行政拘留、从业禁止直至终身禁业等。

疫苗的主要作用在于预防相应疾病，接种者主要为新生儿和患者。疫苗关系着公众尤其是接种者的生命健康，关系着公共卫生安全，关系着国家和民族未来的生命质量，是具有战略性和公益性的药品。而疫苗行业的乱象，特别是假冒疫苗和劣质疫苗，不仅侵害接种者身体健康，更侵蚀政府公信。因此，必须施以最严格的监管，以及对疫苗犯罪行为最严厉的刑事处罚，才能从根本上保障疫苗安全。

假冒疫苗和劣质疫苗，不仅侵害接种者的身心健康，甚至导致接种者因误接种假疫苗而延误治疗，命悬一线。近年来曝光的疫苗行业乱象，特别是几起疫苗生产和流通企业涉及的违法犯罪典型案件，令人不寒而栗，导致好不容易建立起来的行业声誉毁于一旦，导致政府公信和政府权威受到侵蚀，甚至让整个国产疫苗行业陷入失信于人难再复出的恶性循环。

无论从维护诚实守信的商业环境角度出发，从保护公众权益免遭侵害的角度出发，还是从维护政府公信角度出发，都该从严惩戒唯利是图，制假售假，管理混乱的疫苗行业违法犯罪行为。为此，疫苗管理法明确规定，违反本法规定，构成犯罪的，从重处罚。凡是因违反疫苗管理法而受到刑事追究的，均应从重处罚。这样的规定可以说开了立法领域的先例，对所有涉疫苗犯罪行为均从严惩戒。

此外，生产、销售的疫苗属于假药的，除没收违法所得外，并处涉案疫苗货值金额15倍以上50倍以下的罚款，货值金额不足50万元的，按50万元计算；生产、销售的疫苗属于劣药的，除没收违法所得外，并处涉案疫苗货值金额10倍以上30倍以下的罚款，货值金额不足50万元的，按50万元计算。也即，生产、销售假疫苗的，最低可被处罚750万元，甚至2500万元，生产、销售劣质疫苗的，最低可被处罚500万元甚至1500万元。这样的处罚额度，应该说相当之高，足以撼动违规企业的利益。

值得注意的是，生产、销售的疫苗属于假药或劣药，情节严重的，对法定代表人、主要负责人、直接责任人，没收违法行为发生期间来自本单位的所获收入，并处所获收入1至10倍罚款，终身禁止从事药品生产经营活动，处5至15日拘留。需要说明的是，对其进行行政处罚不代表“以罚代刑”，如果相关行为触犯刑法的，还应追究刑事责任。

疫苗安全无小事，危害疫苗安全者，既是行业罪人，也是全民公敌。对疫苗行业施加最严格的监管，对危害疫苗安全的违法行为施加最严厉的惩戒，不仅必要，而且迫切。也只有严厉追责方能重典治乱，才能促进我国疫苗质量的有效提升，增强公众对疫苗安全的信心。