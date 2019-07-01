视力能否纳入“三好生”评选
近日，杭州市三墩小学“视力低于5.0不能评三好学生”的规定引发社会热议。对此，杭州市西湖区教育局作出回应：该校规定中，并非是视力5.0以下一律不得参评，若视力在5.0以下，一学期来视力没有退步的，同样可参评。
矫枉过正思维需要再矫正
东原
一段时间以来,青少年视力健康问题引起了广泛关注。世界卫生组织一项研究报告显示，目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。与之相对应的是，据国家卫健委最新发布的数据显示，2018年中国儿童青少年总体近视率为53.6%。如果再不引起有效措施，就会影响到孩子们的身体健康，也会影响到国家和民族的前途。
审视杭州这所小学“近视不能评三好生”，必须要有这个站位。但问题的关键，造成孩子近视的原因有很多，既有学业负担过重，也有电子产品“吸睛”的问题，还有不健康用眼的问题，更有一些先天问题。拿我家孩子来说，他的近视就是先天的。
在我家孩子幼儿园中班的时候，一次幼儿园体检，带来了一个通知，让孩子去专业医院检查视力。结果一查，近视、散光。医生说这是先天发育的问题，这也意味着孩子早早就戴上了眼镜。如果说仅仅因为“小眼镜”，就导致他不能评上三好学生，这显然是一种不公平。
有一种声音认为三好学生，体现的是德智体的全面发展，但是它有可能排斥了一种可能，那就是像我家孩子这种类型，虽然他戴眼镜，但还是喜欢各项运动，足球、篮球、羽毛球……玩得不亦乐乎。
推出一项政策，最重要的就是公平，最需要防止的就是误伤。正如我家小孩这样，如果他们很努力，也很向上，仅仅因为先天近视而不能被评上“三好学生”，这会打击他们的自信。正如浙江师范大学教育学院教授张丽霞所说，“大多数在校学生的视力出现问题，最根本的原因是学生学习时间过长，用眼卫生习惯欠缺”。
近视不能评三好生的背后，体现着一种矫枉过正的作风，背后略带歧视思维。对于学校来说，应该充分认识到学校教育在防治近视中的作用，不能当甩手掌柜，应该和家长、学生一起主动承担起相应的责任。
不能学校努力家长拆台
然玉
“视力低于5.0不能评三好学生”的消息一经曝出，便招致诸多非议。尽管学校随后出面澄清，表示“只要一学期视力没有退步，近视的学生也可以参评三好”，但很显然网友们仍然存诸多疑异。所谓“三好”本来就是指“思想品德好、学习好、身体好”，“眼睛好”理当可以归入“身体好”的考量范畴。只是，道理和逻辑是一回事，公众的主观感受则是另一回事。
在过往实践操作中，“三好学生”一般都是给了品学兼优的学生，或者说就是发给了成绩最好的学生，身体好的指标权重，在整个评选过程中占比微乎其微，基本就忽略不计了。然而，需要厘清的是，“习惯成自然”绝不意味着存在的就是合理的，评三好学生长期漠视身体健康方面的评价，这本身就是不合理的。从某种意义上说，该小学将视力作为“三好学生”的评选指标，只是对过去偏差做法的一种修正而已。
人们之所以对“视力纳入三好评选”表现出抵触，更多还是由于对过去那套“成绩决定论”规则失效的一种不适应。相当长的一段时间以来，家长们已经很好适应了“唯分数论”的模式，而当学校评优引入“视力考核”的新变量，一些家长就开始无所适从，这并不奇怪。因为一些家长，既不知道要如何科学地保护孩子的视力，也不自信能控制孩子近视度数的加深，这种状态让他们不安。
小学“三好学生”貌似是微不足道的荣誉，却牵连着一些家长的尊严和骄傲。如果仅仅因为近视就将一部分优等生排除在“三好生”评选之外，一些家长是会难以接受的。但是，当全社会都在关注青少年视力健康，学校也在想尽办法引导学生保护视力的同时，一些家长却还是将视力看成是没那么重要的事情，这种观点其实就是有问题的。
据悉，杭州这所小学在学期初就两次告知家长要将视力纳入学生评优，并且在学期初、学期中段、学期末三次组织测量视力，也算是尽心尽力了。在此情况下，真心希望家长能配合学校一起努力，共同保护好孩子的眼睛。
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