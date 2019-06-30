百支舞队齐聚山城 金龙鱼1：1：1舞出好比例2019人民广场舞大赛重庆站火爆开启

6月26日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛城市赛重庆站的比赛拉开帷幕。据了解，重庆站赛事报名火爆，有超过110支广场舞队报名参赛。根据赛事安排，重庆站的比赛经过初赛、复赛环节，优胜者将获得赴北京参加总决赛的机会。

比赛开始前导师带领舞者热身并培训规定曲目《1:1:1舞出好比例》舞步

时值盛夏，有着“四大火炉”之称的山城重庆却连日来阴雨不断气候凉爽，仿佛知道2019人民广场舞大赛重庆站即将开启。26日上午9点，在重庆沙坪坝万达广场3号门外的广场上，随着金龙鱼热门舞曲《1:1:1舞出好比例》的响起2019人民广场舞大赛城市赛重庆站的活动正式启动。

比赛中阿姨们精神状态饱满

根据赛制安排，初赛分为“规定曲目”和“自选曲目”两个环节。每一场初赛，在导师带领舞者热身及培训之后，就进入了规定曲目环比赛环节。在规定曲目环节，广场舞队统一着装演绎指定舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场评委将根据舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌进行打分。在自选曲目环节，舞队则将在编舞、着装、情节设置等多方面的比拼。

重庆四海健身舞蹈队演绎的“抗战组曲”

一身女游击队员的装扮，伴随着游击队之歌，四海健身舞蹈队的舞者们演绎了一段名为“抗战组曲”的广场舞，矫健的身姿，昂扬的斗志赢得了现场观众和其他参赛舞者的阵阵掌声。

领队鞠阿姨表示，“从话务员的岗位上退休以后就开始参与舞蹈健身运动，今年已经63岁了。我们四海健身队来自五湖四海，大家都十分喜爱舞蹈，平时每天上午就在公园露天的小广场上进行练习和活动，也没有专业的老师指导，编舞什么的都是我们自己来。很多舞步的编排都是自己在网上找的视频，然后觉得哪个动作好，或者队形好，就一点一点的剪下来，自己再把这些动作和队形变化编辑在一起，形成一段完整的舞蹈。”

鞠阿姨在接受采访时还表示“我们这样民间自发组成的舞蹈健身队特别希望能够有专业的老师来做些指导，但是因为没有经费，这个愿望一直没有能够实现。”

负责编舞的彭阿姨对记者说“为了参加本届金龙鱼1：1：1舞出好比例人民广场舞大赛，这一段时间专门排演了“抗战组曲”这个舞蹈，领队对大家的动作要求很严格，队员们也很认真，练习都很积极。”

活动现场，参加比赛的阿姨们纷纷表示，金龙鱼1：1：1舞出好比例人民广场舞大赛不仅给大家提供了比赛的舞台，还带来了专业老师的指导，不论是在舞蹈动作还是广场舞比赛的知识上都让大家耳目一新，十分专业。

围观的阿姨们也跟随着正在练习的舞队们跳起了《1:1:1舞出好比例》

在活动现场，观众们不仅可以观看多姿多彩的舞蹈，而且还能够品尝美食。据了解，主办方在现场还设置了多个互动和美食品尝区域。营养大厨用金龙鱼调和油烹制出色香味美的食物，吸引观众们争相品尝。主持人还向观众和舞者们介绍了“吃动均衡”的健康生活理念，即吃的健康，合理运动。在介绍过程中也向大家普及了如何选择食用油的小知识，1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念引发了现场观众的共鸣。

在场围观的陈阿姨表示，重庆人最爱的就是火锅，很多人都有自己在家炒火锅底料的习惯，现场宣传健康用油和如何挑选好的食用油的环节让她获益颇深，自己未来也会更健康的用油，依照科学知识来选择更健康的食用油。

民族服饰是参赛队伍没最喜欢的风格之一

参加初赛的队伍们在比赛结束后合影留念

据悉，经过四天的初赛后，将有20支队伍能够晋级到6月30日举行的金龙鱼1：1：1舞出好比例2019人民广场舞大赛城市赛重庆站决赛，重庆站冠军将参加在北京举行的全国总决赛。