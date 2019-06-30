我们的手堪称一块浓缩“宝藏”。中医学理论认为，手部有6条经脉循行，与全身各脏腑、组织、器官密切相关，运用好这些经脉在5个手指走向上的穴位，可强身健体、防病治病。

大拇指。大拇指对应人体肺经，肺主气，司呼吸。拇指上的少商穴，可排泄体内肺经之气，有解表清热、通利咽喉、苏厥开窍的作用。外感风热引起咳嗽、咽喉肿痛时可以刺激此穴。有咳嗽胸闷时，垂直掐按穴位，左右两手轮流进行，有刺痛感即可，每次各1~3分钟。也可以在此穴位刺血，相当于将肺经过热的气血引出去，还肺一个清凉的天地。刺血时，先用酒精将针和皮肤都消毒，然后捏起一点点少商处的皮肤，用针快速在皮肤上刺两下，同时挤3~5滴血，然后迅速用棉棒轻轻按住，以便止血。

食指。食指对应人体大肠经，对应器官是大肠、胃。食指上的商阳穴可气化大肠经内的水液，有消化不良、腹泻、便秘情况时可刺激此穴，此穴在临床上称为人体自带的“开塞露”，对气虚以外的便秘很有效。日常生活中，经常用拇指尖掐一掐商阳穴，能旺盛大肠经的气血，调节消化道功能，加快人体新陈代谢，对身体有强壮补益的作用。

中指。中指对应人体心包经，心包经的高热之气由中指上的中冲穴冲出体表，有苏厥开窍、清心泄热的作用。心脏病的急救多用中冲穴催醒，日常有心律不齐、心慌心跳等情况可刺激此穴。有心慌时，可用拇指指腹按压中冲穴，力度要适中，每次5分钟，每日2次。另外，中冲对疼痛较为敏感，困倦时揉捏此穴，还能醒脑提神。

无名指。无名指对应人体三焦经，指上的关冲穴是三焦经的首穴，意指三焦经体内经脉的温热水气由此外冲体表经脉，因此经常刮无名指可治疗头痛目赤、耳聋耳鸣、喉痹咽痛等症。炎炎夏日，如果出现头晕、头痛、头昏、口渴、恶心、欲呕等中暑症状时，可刺激关冲穴。刺激关冲穴可使用掐法，用手指拇指尖和食指尖相对向的力量，以及指甲的硬度，用力掐按关冲穴。也可找一根棉棒或用笔的末端对此穴连续扎刺，可取得与针灸相同的效果。

小指。小指对应人体小肠经，《黄帝内经》中记载小肠经“主液所生病”，因此，中医临床凡与“液”有关的疾病都可先从小肠经寻找解决办法。小指中的少泽穴有调整局部气血运行，使经脉里的水流动起来的作用，可温经通乳。刺激少泽穴，可以采用按摩的方式，按摩时以手指指尖或指腹向下按压，并做圈状按摩。注意用力要适中，以局部有酸胀感和轻度温热感为度，一天2次。▲