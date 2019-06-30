血管不好，夏季降温有方

上海市第六人民医院东院心血管内科主任医师 陈 忠

进入夏季，气温不断攀升，大家都在想方设法防暑降温。最近，网络上一篇《一桶水毁了一家》的新闻被大量转发，一名50多岁平时身体还算“健壮”的男性，大热天往身上浇了一桶冷水降暑，结果突然诱发“大面积急性心肌梗死”。医护人员虽经努力抢救，最终因抢救无效猝然离世。这件事提醒我们，夏季不能图一时舒服突然降温，否则可能有生命危险。

夏季室外气温高，人的全身血管均处于扩张状态，如果身体突然遭遇寒冷刺激，比如喝大量冰水、吹空调、冲凉水澡等，全身血管会反射性地收缩。其中，供应心脏的血管冠状动脉会出现收缩甚至痉挛，如果冠状动脉本身又存在严重狭窄，供应心脏营养的冠状动脉的血流量就会明显减少，加上寒冷刺激，会导致人体局部或外周血管收缩，血压骤然升高，人体心肌耗氧量明显增加，脑血管就会收缩痉挛。受寒冷刺激时，心脏和大脑的血液供应会明显减少，血液供需严重不平衡，人体在短时间内又无法实现有效代偿，就会出现胸闷、心前区疼痛、头痛、头晕等不适症状。如果心脏血液供需矛盾得不到快速和有效解决，严重者就会发生冠状动脉急性闭塞和脑循环异常，甚至危及生命。

因此，除特殊工作需要，大家应尽量避免长时间暴露在高温环境中，中老年人和有明确动脉粥样硬化性心脑血管疾病者更不要洗凉水澡。另外，从室外回到室内，不要直接吹空调，运动后短时间内不要大量饮用冰水，否则会导致血管严重收缩，甚至痉挛。

夏季高温，心脑血管疾病患者一定要降温有方。

一是注意合理使用空调。保持室内外温差不要太大，将空调调至26℃左右。如果在室外大量出汗，回到室内应该先擦干再吹空调，建议不要对着空调直吹，可以给空调安装挡风板，以免温差变化太快诱发心脏和脑血管收缩异常。

二是及时补水，不要等渴了才喝。夏天温度高，人体大量出汗，机体常处于不同程度的缺水状态，血容量不足。如果没有及时补充水分，会导致血液黏稠度增高、血流缓慢，甚至血管痉挛，诱发中暑及血栓形成。一般，建议健康人群每天补充2000~2500毫升水，夏季可适量增加。年老体弱和有心脏病、肾脏病的人应咨询专科医生，根据自身的健康状况控制每日饮水总量。

三是洗热水澡，避免冷水刺激导致机体短时间内经历温差考验。洗澡水温以38℃~40℃为宜，能起到缓解疲劳的作用。淋浴间要保持通风，老年人和体弱者最好坐在凳子上淋浴，或有家人陪伴。另外，洗澡时间不宜过长，避免疲劳、跌倒摔伤。▲