水果吃得少，1/7心血管病人死亡

近日，美国营养学会年会上，发布了全球饮食研究报告，称每年全球有近300万人可能因为没有吃足够多的果蔬，而死于心脏病和中风。

这项研究是由比尔及梅琳达·盖茨基金会资助的全球膳食数据库项目的一部分，共调查了113个国家和地区。研究报告估算，全球约1/7的心血管病死亡病例可能与水果吃得少有关，1/12的心血管病死亡病例可能与蔬菜吃得少有关。研究人员称，2010年，吃水果少导致约180万人死于心血管疾病，蔬菜吃得少导致约100万人死亡。从整体来看，水果摄入量不足导致的死亡人数几乎是蔬菜摄入量不足导致死亡人数的2倍。在人口最多的20个国家中，中国人吃水果少问题最突出，其导致的绝对心血管病死亡人数最多，每年约54万人。

这项研究结果为人均果蔬摄入量未达到理想水平的国家敲响了警钟。研究人员建议，每天最好吃300克水果（相当于两个小苹果），以及400克蔬菜（包括豆类）。▲ （张晓夕）