初次约会后 怎样开启下一次

和心仪的女人第一次约会后，你肯定想再次约到她。要想增加约会成功率，美国婚恋指导专家戴维·怀甘特给出了一些妙招，帮助男性成功开启下一次约会。

根据她的喜好，定制第二次约会主题。第一次约会时，男性就要多留意对方的喜好，比如她提到喜欢吃墨西哥菜，那就在约会结束时告诉她：自己知道城里最好的墨西哥餐馆，想周四晚上带她去。这样，她会对下次约会有所期待。

第二天及时联系她。欲擒故纵在这时并不是一个好主意，当你希望再次见到她时，最好在第二天就联系，这既体现出你的礼貌，也能“趁热打铁”。可以发一条简单的信息，如“昨天玩得很开心，期待下一次……”或者打电话直接表达这样的想法。

不要引出性话题。享受互相了解的过程，慢慢来，对于什么时候发生第一次性关系，没有时间要求，但要有原则。一要尊重彼此的决定，情到浓时水到渠成，二要确保发生关系后，两个人都能像成年人一样成熟处理。

心态要积极。不要讲前任的坏话，不要抱怨生活中让你觉得不满的事情。多花时间了解对方的优点，展现你的热情和阳光。

少一点自我吹嘘，多一点倾听。不少男人喜欢在约会时夸耀自己的成就，但实际上，女人更喜欢在探索中发现一个男人的内在魅力。所以，你不必着急把自己的优点全展现出来，反而应该花时间倾听她说什么。你吹牛越少，她会对你越感兴趣。

不要在她面前盯着别的女人看。这个道理很简单，但有的男性会不自觉瞟一眼别的女性。这种“三心二意”的表现，会让你再没有机会约到她。

赞美一次就够了。不必一直赞美她的外貌，不然她会觉得你从来没有约会过漂亮女孩子，你在她心里的魅力值也会下降。

不要光说外貌，更要赞美思想。心灵的交流才能让彼此走得更远，要和她有精神和情感上的共鸣，那样会拉近你们的关系。

不要总是附和，也要有自己的主张。如果你对她说的每件事都表示赞同，会给人软弱的印象，魅力也会大打折扣。因此，开放和真实地表达想法，自然会展现出自己的内涵。▲