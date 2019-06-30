东汉末年，“医圣”张仲景发明的一味药
饺子，最初是治烂耳朵的
中国注册营养师 郑飞飞
“头伏饺子二伏面”，马上入伏，关于饺子的话题又热闹了起来。饺子最初不是食品，而是一味药，原名叫“娇耳”，是我国“医圣”张仲景发明的。
东汉末年，连年混战，各地连续暴发瘟疫，很多人身患疾病。从长沙弃官告老还乡的张仲景，走到家乡白河岸边，看到很多穷苦百姓忍饥受寒，耳朵都冻烂了。他心里非常难受，决心救治他们。张仲景让弟子在一块空地上搭起医棚，架起大锅，在冬至那天开张，向穷人舍药治伤。张仲景治疗烂耳朵的药名叫“祛寒娇耳汤”，其做法是用羊肉、辣椒和一些祛寒药材在锅里煮，煮好后再把这些东西捞出来切碎，用面皮包成耳朵状的“娇耳”，下锅煮熟后分给求医的病人。每人两只娇耳，一碗汤。人们吃下“娇耳”后浑身发热，血液通畅，两耳变暖。吃了一段时间，病人的烂耳朵就好了。张仲景这样施舍“药品”，从冬至一直持续到大年三十。大年初一，人们庆祝新年，也庆祝烂耳康复，就仿照“娇耳”的样子做过年食物，并在大年初一早上吃。后来，人们称这种食物为“饺子”，在冬至和大年初一吃，以纪念“医圣”张仲景开棚舍药和治愈病人的日子。
后来，随着医学的发展，人们不再用“娇耳”来治冻烂的耳朵了。但饺子成了人们最常见、最爱吃的食品。从现代营养学角度，饺子也算得上是一个神奇的发明，其既是主食，又兼副食，既有荤菜，又有素菜，营养素比较全面。其中，大白菜、茴香、韭菜等蔬菜含丰富的维生素、矿物质和膳食纤维；鱼、虾、猪肉、牛羊肉等可补充优质蛋白质。另外，包饺子时可以把孩子不爱吃的胡萝卜、老人容易塞牙的青菜，都用馅巧妙地藏起来，让人不知不觉地吃下去。
掌握下面几个技巧，有助包出更营养的饺子。第一，和面时加入几个鸡蛋，既能增加蛋白质含量，还能使饺子皮口感更筋道。第二，将扇贝柱、牡蛎干等海鲜泡发后加入馅料中，增加钙、锌等矿物质的同时还能提鲜。第三，在馅料中加入口蘑、香菇、黑木耳等菌菇类蔬菜，增加膳食纤维含量。
需要提醒的是，如果饺子里肉馅偏多或者纯肉馅，建议调馅时少放油，最好再搭配一份少油烹调的蔬菜来吃；如果吃纯素馅的，注意补充其他蛋白质类食物，比如额外吃个鸡蛋、喝包牛奶。▲
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