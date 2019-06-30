依法对疫苗实行最严监管

人民网北京6月29日电 （记者魏哲哲）6月29日，十三届全国人大常委会第十一次会议闭幕，会议表决通过了疫苗管理法。会后，全国人大常委会办公厅召开新闻发布会，介绍疫苗管理法的有关情况。

全国人大常委会法工委行政法室主任袁杰介绍，疫苗是我国战略性和公益性产品，主要对象是儿童，对疫苗管理进一步总结经验、完善制度十分必要。同时，疫苗在管理上也有特殊性，质量要求比较高，专门立法有利于增强立法的针对性、实效性和可行性。

近年来，社会公众对疫苗违法犯罪的法律责任问题高度关注。袁杰介绍，对构成犯罪的依法从重追究刑事责任，这次疫苗管理法在法律责任一章的第一条进行了规定，非常鲜明地体现了最严原则，并且明确要严格处罚到人。

“这部法律明确提出了对疫苗应该实行最严格的监管，对疫苗的研制、生产、流通、预防接种全过程提出了特别的制度和规定。”国家药品监督管理局局长焦红介绍，疫苗管理法兼顾安全、发展和创新，为了促进疫苗质量的进一步提升，疫苗管理法作出了一系列新规定。

“这次立法在异常反应处置方面有一个很大的突破，就是建立目录，一是便于调查诊断和鉴定，使整个过程更加科学规范；二是使补偿更加及时、便民、合理。”国家卫生健康委员会疾病预防控制局副巡视员崔钢介绍，在规范疫苗使用方面，疫苗管理法也有不少亮点，例如在实施预防接种工作中，将多年实践积累下来的经验进行总结并完善流程，通过法律让服务更规范、老百姓更放心。

《 人民日报 》（ 2019年06月30日 05 版）