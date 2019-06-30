生产销售假劣疫苗设置更高处罚标准

6月29日，十三届全国人大常委会第十一次会议举行了闭幕会，会议以170票赞成、1票弃权，表决通过了疫苗管理法，会后，全国人大常委会办公厅举行了新闻发布会。

国家药品监督管理局局长焦红表示：“这部法律明确地提出了疫苗应该实行最严格的监管，对疫苗的研制、生产、流通、预防接种全过程提出了特别的制度和规定。”

焦红称，在疫苗管理法中，对生产销售假劣疫苗的，申请疫苗注册提供虚假数据的，以及违反相关质量管理规范等违法行为，设置了远比一般药品高的处罚，并且明确要严格处罚到人，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和关键岗位以及其他的责任人员，要给予严厉的资格罚、财产罚和自由罚。

全国人大常委会法制工作委员会行政法室主任袁杰说，对假疫苗、劣疫苗严惩不贷，对数据造假、资料造假，骗取公众信任的，严惩不贷。对违反有关质量管理规范、运输管理规范，特别是运输过程中冷链的管理规范的违法者，严惩不贷。

国家药品监督管理局药品监管司司长袁林提到，新颁布的疫苗管理法明确提出，要对疫苗实行全程的电子追溯制度，由国务院的药品监督管理部门会同国务院的卫生健康部门，制定统一的疫苗追溯标准，还有相应的规范。

建立全国疫苗信息化追溯的协同平台，整合疫苗生产、流通、预防接种相关信息，整合全环节的相关信息，最终实现疫苗全程电子可追溯。

他提到，从去年开始，国家药品监督管理局就陆续发布了药品，包括疫苗追溯方面的技术标准和规范，会同国家卫生健康部门正在积极地建设疫苗追溯的协同平台、监管平台。

“当然我们还会继续地密切配合，积极协作，督促和要求企业落实主体责任，建设好企业的疫苗追溯系统。整体要保证疫苗追溯体系建设的有序推进，按期完成。按照新颁布疫苗管理法的规定和要求，通过建设好疫苗全程的电子追溯制度，最终尽快地实现疫苗产品的来源可查、去向可追、责任可究。”（记者 孟亚旭）