高温关怀也要经得住“烤验”
程绍德
贵报6月25日评论《上调高温津贴落实是关键》，说出了广大劳动者特别是高温作业者的心里话。
高温酷暑是自然现象，属于不可抗力，但是高温关怀却是看得见摸得着的。比如，在不影响工作进度、减少扰民的前提下，尽可能把工作时间多调整到早晨或傍晚。
高温关怀不是可有可无的“施舍”，而是必须保障的权益。因此，酷暑天气“烤验”一线劳动者的毅力，也“烤验”政府的服务意识，“烤验”社会的良知与责任，“烤验”城市管理的人性和人文关怀。
希望政府有关部门及社会各界都能积极行动起来，在确保调整后的高温津贴标准得以顺利执行的前提下，及时传递更多高温下的关怀与善意，高温关怀真正经得住酷暑的“烤验”。
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