少白头透露的健康警示

人过中年，头发黑色素开始逐渐减少，白发慢慢出现。如果年纪轻轻就长出不少白发，就要注意了，有可能是健康出了问题。美国“自然母亲网”总结了一些与少白头有关的研究，值得警惕。

1.男性心脏病风险上升。近期欧洲心脏病学会发表的一份研究显示，男人长白发与患心脏病风险上升存在一定联系。共有545名成年男性参与该项研究，并按有无冠心病和白发程度进行分组。研究人员对参与者按照白发数量，从1到5进行打分。结果发现，白发量3分及以上的男性，患冠心病的风险都有所增加。而且在这545名参与者中，冠心病患者的白发比其他人更多，冠状动脉钙化的程度比其他人要高。埃及开罗大学心脏病专家伊里尼·萨缪尔博士表示：“如果上述研究结论得到进一步证实，那么可将标准化的白发评级作为冠心病的一项预测指标。”

2.维生素缺乏。头发中含有黑色素，其含量越多，则头发越黑。随着年龄增长，毛囊分泌的黑色素越来越少，白发就会长出而且越来越多。皮肤科学界有个“50～50～50”的说法，即到了50岁，50%的人至少会生出一半白头发。如果头发变白提前可能意味着营养失衡，特别是体内缺乏某些元素，如维生素B、维生素D、血清钙或血清铁蛋白。此外，还有可能是脑垂体或甲状腺出了问题。

3.毛囊受损。毛囊会生成少量的过氧化氢，有些疾病会导致过氧化氢堆积过量，头发就会变白。这种状况可以通过PC-KUS疗法（一种可被UVB激活的假性过氧化氢酶）医治，此疗法也适用于皮肤病变，如白癜风。

4.吸烟导致。2013年的一项研究显示，吸烟者“早生华发”的几率是不吸烟者的2.5倍。不仅如此，吸烟还会进一步伤害头发，其所含的某些化学物质能使头发细胞分解，甚至会导致秃顶。

5.遗传基因决定。如果父母或祖父母头发早白，那么后代早生华发的可能性也会很大。2016年一项相关研究证实一些人头发较早变白的确与遗传基因相关，如IRF4基因。▲