舌头还能看出心脏健康状况！花10秒来测测
专家简介
湖北省中医院内科博士生导师涂晋文教授
南京市中西医结合医院治未病中心副主任医师徐大成
黑龙江中医药大学中医基础理论教研室谢宁教授
你知道吗?人的舌头与内脏有密切关联，舌头是大脑的先行器官，舌神经连接着大脑，当人体出现衰老时，一个显著的症状就是舌头僵硬。此外，舌头颜色也能透露出健康讯息，简单就能自测!
舌白
舌头淡白色表示病人患虚证、寒证、血气亏虚证。如果舌淡白而瘦薄，则属血气两虚;舌淡白而湿润，舌体胖嫩，有齿痕，多为虚寒证。若舌淡白，无光泽，无舌苔，此情况属危重之证。
体质虚寒的可以吃一些温补的食物，比如桂圆、羊肉等，血气亏虚的可以以人参、黄芪、红枣做药膳食用。
舌红
舌色鲜红是热证表现。如果舌色鲜红但干燥少津液，舌苔黄厚者，属实热证。仅仅为舌尖变红，则为心火上炎。舌边红色为肝胆火旺。如果舌中红色则为中焦热盛。若舌布满了深红色小点，为温热之邪伤于心脾。舌中伴有紫斑，表示将要发斑。舌色鲜红，少苔或舌起裂纹者，属虚热证。舌质红嫩，看起来湿润，摸起来感到干燥，为津液衰竭迹象。
热证患者可以喝些菊花茶、金银花茶清热，舌尖红的喝些莲心茶，有助于清心火。
舌绛
舌苔颜色介于红色与紫色之间，称为绛舌。绛舌的形成，是由于热盛血行加速，舌体脉络充盈所致。舌绛而干燥，舌面有芒刺、裂纹，为里热炽盛，热入营血。若舌绛而有黄白苔，为邪留气分。舌绛有大红点者，为热毒攻心。舌中干燥而绛为胃火伤津。舌根绛为血热内燥。若舌绛也少津液，少苔，舌体瘦小或有裂纹，为阴虚火旺之证。如果舌绛而枯萎，光滑无苔，为胃、肾阴液枯竭之危候。舌绛少苔而泽润，多为血瘀之证。
这类患者容易伤津，不妨吃一些滋阴生津的食物，比如百合、山药、银耳莲子羹等。
舌紫
舌紫表示寒、热病及瘀血证。整舌全紫，为脏腑热极。舌紫且肿大，见大红点，为热毒攻心。舌质紫暗，为瘀血证。舌尖有紫色斑点者，为心血肝郁血瘀。舌色紫如猪肝，枯晦无泽，为胃肾阴液已衰竭之危证。
热毒攻心、心血肝郁血瘀患者病情相对较重，建议及时就诊。
舌态能知心脏病
除了颜色之外，还要观察舌态，即舌头的动态，看看舌头是不是强硬、不灵活、偏歪等，尤其是老年人。据说，舌头是人体最灵活的部位了，健康的舌头应该是伸缩自如、不歪不斜。如果发现舌头有些强硬，比如吃饭时经常爱咬舌头、说话大舌头等，这可能预示着中风前兆，尤其是三高人群，最好及时到医院检查。
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