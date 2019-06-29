皮肤保养最怕5个“过度” 看看你中招了吗？

想要保持年轻态，皮肤保养占了举足轻重的地位。

商家推出各种所谓的“绝密”、“绝对简单”“超级有效”的护肤秘籍，殊不知这些所谓的秘诀，在不知不觉中反而成为皮肤保养的最大杀手。

过度清洁

有些人一天做面部清洁两次或以上，甚至经常去角质。这些过度清洁的日常习惯是后续各种皮肤问题的导火线。皮肤表面有一层皮脂膜，是人体自身分泌的油脂和水分等构成的水脂膜和表层结构性物质组成天然的第一道屏障，杀菌或抑制微生物的生长，滋润皮肤，不可轻易破环。用洗面奶或洁面用品清洁面部来达到洁面控油的目的，这就等于自毁皮脂膜。没有这一层保护膜，皮肤问题接踵而来：干燥、敏感、毛孔粗大等等。频繁应用化学品洗手、洗头、洗澡、反复搓澡等，过度地消除人体表面看似很脏的保护层，结果皮肤过敏和干燥就伴生出现。

过度保养

现在的年轻女孩子，谁的化妆台上不是摆满了各种水、乳、霜、膜?只要是各种广告或明星说对皮肤有好处的东西，就不惜把自己的脸当“试验田”，轮番上阵。这些都属于过度保养。长此以往，会出现毛孔粗大、皮肤暗沉、松弛、敏感、皱纹等。实际上，只要有基础的护理，如清洁、根据季节及环境选择合适质地的护肤霜，在特殊需要时才使用面膜就可以满足基本需求了。

过度暴露

现在人们爱美盛行，短裙、热裤、露脐装、低胸装，各种可以秀出好身材的清凉服装都随处可见，甚至是寒冬也有人穿短裙，这些都属于过度暴露。短期内大家都不觉得，但是长时间就会出现问题，而最大的问题也是大家最担心、一直想通过各种途径避免的问题：皮肤老化。皮肤的好坏除了遗传之外，后天的最大影响因素就是日晒，紫外线能加速皮肤的光老化和光损伤，皮肤内的弹力纤维等会发生变性，这样就容易出现皱纹，各种色斑和皮肤的萎缩等。

过度美白

人都说“一白遮三丑”，爱美的女士每天都会使用一种以上的美白产品，这些真的有效果吗?事实上，很多美白产品含有激素或重金属汞等物质，短时期可能有增白效果，但时间久后就会出现其他化妆品问题。要美白，最重要的不是美白产品，而是防晒。不论使用含有何种成分的美白产品，如果防晒没做好，要有实际效果很难。事实上，我们的皮肤有自然代谢黑色素的功能，所以只要做好防晒，即使不用美白产品，虽然速度很慢，色素沉淀还是可以自然淡化的。

频繁光顾美容院

现在很多女士喜欢定期去美容院美容，但如果你仔细观察就会发现，经常去美容院的女性，皮肤看起来确实白嫩，但给人一种“磨”出来的“薄”的感觉。人体皮肤角质层是第一层保护屏障，实际上只有不到0.1mm，一旦遭到美容院破坏皮肤就容易受到各种因素的侵害。这就像标准的墙面除掉了最外面的保护表层，时间一长，皮肤抵抗力就低，经不起任何刺激。经常有做了美容的女士因为出现色斑增多、脱皮、过敏等来门诊找我咨询。其实这些美容都是没有必要的。(武汉协和医院皮肤性病科主任医师 冯爱平)