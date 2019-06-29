菠萝， 水果中的维生素明星

菠萝几乎含有人体所需的所有维生素，还含有多达16种天然矿物质，具有解腻、助消化、止渴、醒酒等功效。

新鲜安全这样挑

看颜色 成熟度好的菠萝，表皮呈淡黄色或亮黄色，两端略带青绿色，上顶的冠芽呈青褐色；生菠萝的外皮色泽铁青或略带褐色。如果菠萝果实的突顶部充实，果皮变黄，果肉变软，则表明其已达到九成熟。这样的菠萝果汁多，糖分高，香味浓，风味好。但如果不是立即食用，最好选择七八成熟的菠萝，即果身尚硬，表皮为浅黄色并带有绿色光泽的菠萝。

观外形 优质菠萝的果实呈圆柱形或椭圆形，大小适中，果形端正，芽眼数量少。

察果肉组织 切开后，果目浅而小、内部呈淡黄色、果肉厚、果芯细小的菠萝为优质品；劣质菠萝果目深而多，内部组织空隙较大，果肉薄，果芯粗大；未成熟菠萝的果肉脆硬，呈白色。

按硬度 用手轻轻按压菠萝，坚硬而无弹性的是生菠萝；挺实而微软的是成熟度好的菠萝；过陷甚至凹陷的是成熟过度的菠萝。如果有汁液溢出，则说明果实已经变质，不可食用。

闻味道 成熟度好的菠萝，外皮有淡淡的香味，果肉香气馥郁；浓香扑鼻的为过熟果，易腐烂；无香气的为带生采摘的，所含糖分明显不足，吃起来味道淡。

科学储存这样做

没有削皮的菠萝可在通风处常温保存，但时间不宜过长。

切开的菠萝可用保鲜膜包好，放在冰箱里保存，但保存时间不宜超过两天；也可将菠萝直接放在盐水里浸泡保存，但最长不宜超过24小时。

贴心小叮咛

菠萝入菜可以解油腻；菠萝加蜂蜜煎水服，对缓解支气管炎症状有帮助，但有腹泻症状的人不宜这样食用。

菠萝中有一种蛋白酶，容易引起人体过敏。因此，吃菠萝前最好用淡盐水浸泡半个小时。需要注意的是，如果浸泡时间过长，会造成营养流失过多，也会影响菠萝的口感。

煮熟后的菠萝，口味比浸泡盐水的更柔和。

菠萝虽然好吃，但不可过食，建议每天吃100克左右。