产妇都期望能迅速恢复，但对剖腹产产妇来讲，这个过程可能更漫长。美国印第安纳大学医学院妇产科助理教授尼科尔·斯科特博士总结了减轻剖腹产后疼痛和预防并发症的多种方法。

1.服用止痛药。剖腹产后，疼痛两周是正常的，痛感每天都在逐渐减轻。医生可能会给产妇们开布洛芬等止痛药，可以正常服用，无需有什么顾虑。

2.食用含有益生菌的食物。外科手术期间使用的抗生素会杀灭肠道内的健康细菌，食用富含益生菌的食物有助于恢复健康的肠道菌群，有助恢复。

3.开始散步。只要医生准许，就要尽量下床运动。先从短距离的散步开始，逐渐增加到30分钟。散步能增强血液循环，降低血液凝块的风险，恢复肠胃功能和增强身体的愈合能力。

4.不要举任何重物。在分娩后的头两周，不要举任何超过10公斤重的物品。没有任何疼痛之后，才可以逐渐增加劳动量或活动量。

5.防治便秘。妊娠激素与止痛药结合易造成便秘，紧张也会给伤口带来压力，引起疼痛。尝试用蹲坑式厕所，或把脚撑在瑜伽砖上以伸直直肠，助力通便。多吃富含膳食纤维的食物，多喝水，必要时使用大便软化剂。

6.少用腹带。虽然使用腹带能减轻剖腹产后的疼痛，但它会替代腹肌的作用，随着时间的推移，腹肌的力量可能会变得逐渐虚弱。腹带还会对盆腔器官施加压力，增加尿失禁和盆腔器官脱垂的风险。

7.饮食合理。营养对愈合也起到了重要作用。剖腹产之后应当多食用具有抗炎作用和富含维生素C的食物，如浆果、西兰花，因为维生素C能支持胶原蛋白的生成，这种蛋白质有助于人体组织的修复，少吃红肉，改吃鸡肉和鲑鱼肉。

8.避免做卷腹动作。在剖腹产过程中，有七层组织被扰动（切掉或移动），身体需要足够的时间才能完全恢复。在腹肌和筋膜得到修复之前，任何把腹部肌肉向前推的动作（如卷腹）都有可能造成疝气。相反，你可以尝试做经过改良的平板支撑式或桥式动作。（周铭）