睡眠能对人体健康起到修复作用，而如今失眠却成了许多人的“心头大患”。其实，适当调整饮食有助改善失眠问题。近日，美国“罗代尔健康”网站总结了有助睡眠的食物。

樱桃。在一项研究中，参与者早上喝了227克樱桃汁，晚上也喝了等量樱桃汁，坚持两周后，他们的睡眠问题得到了明显改善。这是由于樱桃含有天然的褪黑素，有助人们入睡。

海鲜和鱼。某些鱼肉和海鲜含有能诱导睡眠的色氨酸，它们包括虾、鳕鱼、金枪鱼和比目鱼等。

温牛奶+全谷物。把碳水化合物与含有色氨酸的蛋白质结合起来，有助身体更好地利用色氨酸助眠。因此，睡前可以用温牛奶搭配少量全谷物，助你一夜好眠。（吕冰）