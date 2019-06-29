家有过敏娃 这些养育细节要注意

宝宝睡觉打呼、黑眼圈也可能是过敏？是的，过敏宝宝的症状远不止出皮疹这么单一。有时候喜欢揉眼睛、连续打喷嚏，甚至口臭、睡觉打呼噜、黑眼圈严重，这些都是小儿过敏的表现。日前，南方医科大学珠江医院儿科中心副主任兰和魁教授讲解了家有过敏娃的种种症状和日常护理各种要点。

这些症状 都可能是过敏引起

孩子为什么反复感冒咳嗽流鼻涕？孩子明明吃得好睡得好，却长得比同龄人瘦小？

兰和魁说，过敏比较常见的症状除了皮疹，在呼吸道、消化道、眼部等部位都能出现。比如鼻腔不适，孩子会去抠，导致鼻出血；夜晚睡觉打呼噜、有口气、磨牙、多汗、多动、夜惊、早上起床连续打喷嚏；幼儿爱揉眼睛、婴儿被抱在怀里时下意识用头部蹭大人身体……值得注意的是，小朋友如果出现黑眼圈，其成因可不是“肾虚”，很大可能也有过敏因素在内。

兰和魁提醒，如果出现常见的普通疾病经过对症治疗却不见缓解、反复发作找不到病因，以及不明原因的生长发育不良，家长可多留意日常中是否有一些被忽略了的过敏症状。带孩子就诊时，可适当与医生沟通是否需要筛查过敏因素。

观察过敏原 不妨长期记录饮食起居

一般情况下，医生怀疑患儿存在过敏情况，会通过详细询问病史来做进一步追溯、印证；针对过敏原的监测，专业医生也有一系列的相应检查，如碘试试验、斑贴试验、抽血查抗体等。

但外部环境中存在的过敏原千千万万，很难一一印证，医学上的检测也是针对已知的常见过敏原进行。兰和魁说，家长可以做到的一点是，对已知的过敏原进行回避，比如不吃某些食物。不确定的可以先避开，过一段时间再谨慎小量尝试，如果再次发生症状，就可印证判断，有助医生做相应处理，以及以后彻底回避。

在此过程中，时间跨度大、孩子接触的食物、环境多样变化，如何才能记得住？当然是“好记性不如烂笔头”，建议家长用专门的本子对过敏孩子的饮食起居长期记录，如“何时何地进食何物、何时出现何症状”等内容，方便追踪印证，避开过敏原。

对乙酰氨基酚用多了也会诱发过敏体质

兰和魁说，近几十年来，环境污染、抗生素和其他不少种类药物的广泛甚至过度使用都导致了过敏人群的增加。他特别提到了小儿常用的一种退烧药成分——对乙酰氨基酚。这几乎是家庭药箱中的最常见药物了，作为一种非处方药，也是众多儿科医生推荐的第一位成分安全的小儿退烧药。可能很多家长都会大感意外了——对乙酰氨基酚用多了，也容易诱发过敏体质。

兰和魁建议，家长用药一定要严格遵照说明和医嘱，不能超量用药、缩短用药时间。如果发烧没有超过38.5度，通过多饮水、适当物理降温处理更好。当然，如有更重大疾病，要及时寻求医生帮助，进行对症治疗。发烧本身并不是一种“病”，家长不可盲目追求“退烧”。

过敏会遗传吗？有一定几率

不少读者询问过敏是否与遗传相关？兰和魁介绍，临床实践中可以看到，过敏确实有一定的遗传倾向；父母双方都是过敏体质的话，孩子60%～70也是过敏体质；母亲过敏性体质的话，孩子50%的几率会是过敏体质，遗传父亲过敏性体质的几率则在30%左右。

不过，如果要追溯原因的话，家庭成员同是过敏体质，也不仅仅是遗传的影响，还可能与家庭成员长期处于相同环境、相同生活方式有关。兰和魁介绍，研究表明，生活在自然环境接触较多的农村地区人群，过敏的发生率远远低于工业发达的城市人群。目前过敏比以前多发，也与人们生活习惯中室内活动增加有关；室内环境相对稳固，变化因素少，长时间处于室内，增加了接触过敏原的时间，加上室内空气流通受限、阳光照射不足等问题，都容易引发过敏。所以，通过改变生活方式和饮食习惯，是可以改善过敏性体质的。

过敏性体质能扭转吗？可以

针对读者关注的过敏性体质如何改善、扭转的问题，兰和魁说，过敏作为机体免疫系统对外界物质对抗的一种过度“防卫”反应，其“记忆”也不是一成不变的，很可能随着年龄的增长，部分过敏原在规避一段时间后，身体可能会失去免疫记忆，那就不再过敏了；当然，如果过敏体质没有改善，也可能某段时间突然又对另外的物质产生过敏反应。唯一可以肯定的是，如果任由过敏原反复刺激，过敏反应就会一直维持下去。

临床上部分过敏原是可以脱敏的，比如螨虫过敏的脱敏治疗效果就很不错，脱敏治疗后可能长时间有效。也有很多情况是，免疫系统自行改善、调节身体和周围环境的相处，能够自行缓解过敏。

比如婴幼儿牛奶过敏，临床上一岁之后50%的患儿可以缓解，两岁之后是70%， 3岁之后，大部分牛奶过敏的孩子都能对牛奶蛋白质脱敏了。

日常如何养育照顾？注意这五点

兰和魁说，门诊中很多家长带孩子就诊，大部分会咨询日常生活中哪些细节需要注意，就此提供几点养育建议：

1.日常家居少“囤货”。喜欢“买买买”的人要注意“扔扔扔”，以防囤积过多物品长霉、积尘。

2.有人热爱抖床单，建议别在室内抖床单，一定要抖就到室外去。有条件的家庭建议用吸尘器。

3.床铺被褥定期清洗晾晒，最好直接在阳光下暴晒。螨虫一般在50摄氏度以上可以杀死，除螨不一定要购买昂贵的“神器”，物品用黑色塑料袋装起来放到太阳底下暴晒，就可以达到杀死螨虫的目的。梅雨季节可以考虑用开水煮。

4.婴幼儿的过敏原很大比例在于食物，建议尽量母乳喂养，6个月以后才添加辅食。

5.多晒太阳可改善过敏性体质。自然界中的日光浴、空气浴、水浴对于孩子增强体质是很有好处的。