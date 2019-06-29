炖肉、和面 啤酒也是烹饪高手
受访专家：山东营养学会理事、济南大学营养学副教授 綦翠华
炎炎夏日，人们常用饮冰镇啤酒降暑。山东营养学会理事、济南大学营养学副教授綦翠华告诉《生命时报》记者，以啤酒入菜，更是别具风味！
炖肉。以啤酒为配料的菜品有：啤酒鸡、啤酒鸭、啤酒蒸鱼、啤酒烧牛肉等。以啤酒鸭为例，鸭子本身就有“味道”，烹饪方式不当会让人难以下咽。要做到让出锅的鸭块色泽诱人、口感鲜嫩，就不得不巧用啤酒。通常在鸭块翻炒至金黄色时倒入啤酒，至没过鸭块为准，如果食材用量较大，加入啤酒后可适当加清水没过食材。
煮饭。啤酒除了用于炖菜，还可以煮饭。在煮饭的水中加入少许啤酒，不仅色泽好看，还带有丝丝酒香，更有助于消化。
和面。啤酒中含有酵母，和面时加入少许啤酒，可以让蒸出的面食更松软，烤出的面包更香脆。
最后要提醒孕妇、婴幼儿等人群最好不吃用啤酒烹制的菜肴。▲（本报特约记者 黄 晨）
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