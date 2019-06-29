中国人熟知的红枣有望成为“抗癌明星”。英国皇家化学学会的研究人员发现，红枣中的某些化学物质能使肺癌、乳腺癌、前列腺癌的癌细胞产生“自杀反应”，从而破坏肿瘤的结构。

研究团队将人类的肺癌、乳腺癌、前列腺癌细胞暴露在从红枣里提取出的8种化合物中，发现其中4种化合物会降低这些癌细胞的存活率，有3种化合物会引发癌细胞内部的变化，进而破坏细胞结构使其死亡。

营养学分析显示，红枣富含维生素C，还有高浓度的天然抗氧化剂维生素E，平均每个红枣的热量仅为8千卡，还具有24种氨基酸中的18种，能帮助体内蛋白质形成和修复。中国有句俗话，“日食三颗枣，百岁不显老”。红枣不仅美味可口，而且对健康有益。不过，由于这项实验是直接将癌细胞暴露在红枣提取物中，因此尚不清楚吃红枣是否有助于预防或治疗癌症，并需要深入研究来考察红枣化合物是如何引发癌细胞自杀反应的。▲