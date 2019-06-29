脂肪肝患者要挑食
受访专家：中山大学公共卫生学院营养学系副主任 冯 翔
挑食对一般人来说，不是个好习惯。可对患有脂肪肝的人来说，主动“挑食”，才能更好地保持健康。中山大学公共卫生学院营养学系副主任冯翔告诉《生命时报》记者，脂肪肝患者既要控制热量的摄入，也要保持营养均衡。
主食类。脂肪肝患者要严格控制主食摄入量，每天最多半斤，特别是白米饭、白粥、白馒头、白面条、白面包等“精制谷物”的比例要降低，否则其中的淀粉容易在肝脏内转化为脂肪。日常饮食中应多吃粗杂粮，这些食物中含有较多的无机盐、维生素，又富含膳食纤维。例如，燕麦富含亚油酸和皂甙素，可降低血清胆固醇、甘油三酯，非常适合脂肪肝患者食用。
肉蛋类。脂肪肝患者应少吃内脏，避免食用高脂肪、高胆固醇食物。如动物内脏、鸡皮、猪脑等，少喝肉汤、鸡汤、鱼汤等。饮食中最好包括适量的瘦肉、鸡蛋和鱼虾（三者合计每天150克），有助提供优质蛋白、卵磷脂、维生素等重要营养素，对防治脂肪肝有益。
蔬菜类。建议脂肪肝患者每天保证摄入蔬菜500克。以下几种蔬菜可常吃。芹菜含有膳食纤维、维生素、矿物质等营养成分，可起到降脂、降胆固醇等功效；海带含丰富的牛磺酸，可降低胆汁中的胆固醇；西红柿对脂肪肝有良好的保健作用，可凉拌、炒菜或加工成番茄酱；洋葱不仅具有杀菌的功能，还可调节血脂；大蒜可减少血中胆固醇，阻止血栓形成。
水果类。水果既含有比较丰富的矿物质和维生素，还含有各种有益的活性物质，如黄酮类等。建议脂肪肝患者每日摄入水果200~350克。柑橘含有大量的维生素，并且有助脂肪代谢，提高肝脏的代谢解毒速度，脂肪肝患者可常吃。高热量以及含糖量高的水果要适量吃，例如榴莲、甘蔗、葡萄干等。
饮品类。豆浆等大豆制品能量低，建议脂肪肝患者每天至少食用一次；牛奶含有较多的钙质，可抑制人体内胆固醇合成酶的活性，建议脂肪肝患者选用低脂奶。饮料和各种甜食中的糖很容易在肝脏转化为脂肪，应该尽量远离。过量饮酒会造成酒精性脂肪肝。从减肥和防治脂肪肝的角度，酒最好完全不喝。
油类。少吃或不吃煎炸等油类含量高的食品。猪油、牛油、羊油、奶油等，饱和脂肪酸含量高的最好都不吃，每日植物油的摄入量应为20~25克。▲（本报实习记者 高嘉悦）
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