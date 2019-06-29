黑木耳是一种非常健康营养的食材，市场上的产品质量参差不齐，究竟如何才能挑选到品质较好的木耳呢？

看颜色。好的黑木耳呈深褐色或近乌黑色，色泽均匀；掺假的黑木耳则为黑灰色，并伴有白色的附着物。

看外形。优质的黑木耳耳瓣卷曲紧缩，叶薄且无完整轮廓；掺假的黑木耳形态膨胀、肥厚，卷曲少且边缘较为完整。

看质地。一般好的干黑木耳体质轻、坚挺、有韧劲，不易被捏碎。掺假的黑木耳脆而易碎。

闻味道。现在的黑木耳大多是从木屑当中培育出来的，所以优质的黑木耳闻起来有一种木屑的味道。如果闻上去有霉味、刺鼻的味道或其他异味，很可能是加工保管不当或经过化学制品加工的。

水浸泡。优质黑木耳放入水中后，先漂在水面，然后慢慢吸水。泡发后，叶体肥厚，均匀悬浮在水中，棕黄色偏黑，大而鲜亮，质地细腻，有光泽、有弹性。▲（本报特约记者 马 佳）