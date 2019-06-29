十个方法克服“懒婚”

婚姻幸福和长久是人们追求的目标，如何在平淡的婚姻生活中让爱情之火长久不熄，是一门大学问，也有一些共同的特征。美国MSN网站总结婚姻长久的一些特征和征兆，帮助夫妻们培养良好习惯，让婚姻持久不衰。

对小事也感恩。伴侣辛苦工作了一天，为对方准备一顿晚饭；和对方一起做家务；送对方去机场；或者递一杯咖啡到她的手里，这些日常的小事，藏着感恩和关心，能给婚姻提供持久的动力。

走出舒适区、不要懒。老夫老妻了，就不爱动脑筋想怎么玩了？走出这种安于现状的“懒婚”状态，尝试新运动、新菜式，观看新展览，体验新活动，生活才不会变得乏味。

身体沟通永远在线。肌肤相亲的方式因人而异，但无论风格如何，需要培养属于彼此的身体沟通模式。牵手、亲吻、拥抱，身体的“连接”会增进情感的“连接”。

有固定的“夫妻约会日”。在你所处的任何社会关系中，夫妻关系是最重要的，它是很多关系的基础。为夫妻之间的独处留足时间，才能更好地一起孝敬双方的父母，教育好孩子，拥有和谐美满的家庭。

拥有各自独立的时间。独立的时间可能是花一个晚上或整个周六做自己的事，和朋友一起吃饭，或者把时间投入到个人爱好中。独处给了伴侣想念彼此的机会，提供了可以共同谈论的话题。它是自我提升和共同进步的阶梯。

支持对方的兴趣。各自的爱好和在一起的激情并不冲突，当然，你的爱好最好是有益身心的，比如运动、园艺等。伴侣爱好园艺，那就和他一起逛逛公园、博物馆；如果你爱好户外运动，就请伴侣和你一起呼吸新鲜空气。彼此陪伴，也是给婚姻以滋养。

能为对方付出时间。即使工作和生活异常忙碌，也要抽出时间和对方在一起，为他/她做点事。她不擅长修电脑，你抽出时间帮她搞定；他不擅长整理衣物，你默默帮他叠好摆放整齐。这些为对方付出的时间，都会转化成婚姻“蓄电池”里的正能量，带来长久的动力。

投入到“夫妻时刻”中。在一起的时候别分心，保持专注，这在智能手机时代显得尤为重要和必要。创造一点投入的时间，一起谈论一下近期的工作、遇到的困惑等，才能达成有效沟通，不断了解彼此的需求和变化。

能给对方惊喜。生活的滋味需要自己调配，惊喜是一块“浓情巧克力”，可以增加甜蜜。买一束花装点情人节，结婚纪念日给对方一个“一直舍不得买的”礼物。争吵后，为妻子准备一个小礼物以表歉意，偷偷把温情纸条塞进丈夫的旅行包……事情虽小，却能培养深厚的爱。

不断了解对方。不能总抱有“他就那个样”“我太了解她了”等贴标签的想法，每个人都在不断成长和改变，即使是朝夕相处的伴侣，也要不断“采访”对方。就某个热门话题，谈谈想法，还可以把恋爱时问对方的问题再问一遍。一起成长，相伴进步，是婚姻长久的重要特征。▲