科技创新企业家高峰论坛——创新创业优秀成果展在哈尔滨举办
6月28日，由中国科学技术协会、黑龙江省人民政府举办的“科技创新企业家高峰论坛——创新创业优秀成果展”在黑龙江省哈尔滨市举办。作为第二十一届中国科协年会系列活动的重要组成部分，本次成果展从历届“全国大众创业万众创新活动周”（以下简称“双创周”）主会场展示项目中选取51家优秀代表，进行企业“双创”实力与成果展示。新时代健康产业集团成为优秀参展代表，参与为期三天的展览活动。
活动现场
新时代健康产业集团展台
展览活动中，新时代健康产业集团的生态产品产业化发展模式及优质健康产品，受到参观者的关注。大家纷纷驻足，了解生态健康产品及智能健康镜等创新产品。现场，新时代健康产业集团研究院院长李颖接受了相关媒体采访，向大家介绍了新时代健康产业集团在构建生态产品产业链、提供创业创新平台等方面所做出的努力与成绩。
作为中国节能环保集团的子公司，新时代健康产业集团多年来积极响应“大众创业，万众创新”号召，以优质的健康产品为立足点，不断创新，构建绿色生态产业链，推动绿色发展、循环发展模式。
新时代健康产业集团坚守创业的初心不变，坚持创新的步伐不停，积极顺应互联网+趋势，建立线上线下的市场发展体系，融合互联网电子商务优势，将更多的创业创新人员、优质资源、优质产品链接起来，为消费者的健康生活、为社会的和谐发展贡献更多力量。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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