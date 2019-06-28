★ 省妇产科学会会员·年度“十佳新闻人物”

★ 从事妇产科不孕症临床工作三十余年

★ 曾在知名三甲医院生殖中心进修自然助孕技术

个人简介

毕业于“211工程”湖南师范大学医学院，从事妇产科不孕不育诊疗三十余年，曾多次到国内外多家知名三甲生殖中心进修自然助孕技术，师从人类辅助生殖技术管理专家纪亚忠教授，创新性将试管婴儿技术运用到自然助孕临床案例。

专业擅长

擅长运用中西医结合方法治疗因输卵管堵塞、生殖道感染炎症、子宫障碍、内分泌排卵障碍等引起的不孕不育。尤其针对结扎想复通想生育二胎的家庭，擅长术后促排快速助孕。

在阳光妈妈眼中，她是这样的肖彬

2016年 的9月，*静静在老公的陪同下来到肖彬主任的诊室，检查得知不孕病因是输卵管堵塞，微创疏通输卵管后促排卵助孕，促排卵7天检查发现怀孕了。

工作中的她认真、细致、负责、技术精湛 “一身白衣大褂、齐肩的头发，大大方方的，看到我也是笑容满面。问诊很仔细，分析检查报告也特别详细。”

“很少有医生在出院以后还关心病人的，但肖主任一直都是这样做的，出院以后微信、电话叮嘱我吃药、复查、指导怀孕时间，一直到我怀孕保胎。”

从医感言：“我是一位生育医生，也是一位母亲，尽心尽力，尽职尽责，帮你们圆生育梦，是我的本分”。

——肖彬