个人简介：

长沙阳光医院宫腹腔镜学科带头人；擅长妇科宫腹腔镜、微创技术，辨别子宫肌瘤、子宫内膜肌肉、宫腔畸形、宫腔粘连、宫内节育环嵌顿、子宫异常出现、子宫内膜异位症、子宫腺肌症及慢性盆腔疼痛、难度极高的输卵管宫角植入术、输卵管梗阻、粘连等各类微创疏通术。

王鹏，1996年毕业于重庆医科大学临床医学专业，五年医科专业学习为他打下了夯实的从业基础。此后在三甲妇幼保健院长达10期间潜心学习宫腹腔镜医学微创技术并担任妇产科主任一职，多次参与国内外宫腹腔镜医学应用会议交流分享临床诊疗经验。之后，辗转来到长沙阳光不孕不育生殖医院，目前担任长沙阳光医院住院部主任一职，专攻不孕不育手术治疗。

功能恢复性手术 要将细心专注做到极致

不孕不育微创手术与其他疾病手术有很大的差异。疾病性手术只需要将病变的组织部分切除，防止继续病变即可，但不孕不育手术却除了要清理病变组织，还需要恢复生殖系统的生育功能。若手术医生的技术不成熟、经验不丰富、手术操作不细心专注，很容易就让功能恢复性手术，变成功能损伤性手术，那对生育系统是再一次的伤害。

“技术看得见，但细致看不见，身为医者，必须要严苛要求自己，患者是将所有的希望都交托在我们手上了的。”王鹏在聊到手术方面的问题时就严谨起来，对他来说，拿起手术刀的那一刻就是责任。

攻破技术难关 给更多不孕家庭带去生的希望

宫腹腔镜手术属于“创口贴式”微创型手术，创口仅有0.1-0.5cm大小，通过电子屏幕查看患者体内情况实施手术，清除生殖系统内所有病变组织，并要恢复对应的功能。

但早期宫腔手术无法解决远端间质部粘连堵塞的问题，这让王鹏很苦恼，这个问题不解决就意味着，还有很大一部分女性没办法通过微创手术实现生育梦。王鹏经过多方学习钻研，开展了宫角植入术。

“将切除病变的输卵管部位、输卵管远端切开瓣膜化处理，并与子宫角部造口;放入生物支架支撑，一端插入输卵管、一端插入宫腔中，将断端与子宫角部植入缝合，使整个生殖通道通畅。这个说起来简单，但在手术中难度其实也挺大的，需要细致与专注，以及这方面手术丰富的经验。”王鹏说。

大胆建议 患者家属亲自检验让手术透明化

“根据我这些年的临床经验来看，做微创手术，其实很多家属还是有顾虑的，担心这个手术做了没有效果，术中医生会不会没跟她做好没有疏通，所有我提出邀请家属自己检验疏通情况。”

手术是在千级层流净化手术室无菌环境下完成的，在手术最后再邀请家属自己看行双侧输卵管推美兰液测试是否能顺畅流出。手术透明化后可以化解患者家属的顾虑，也能帮助患者建立再孕的信心。

无法保证100%成功助孕 但苛求100%完成好每一次手术

在临床上，医生经常遇到很多患者都想要有一个结果，想知道手术了是不是一定能怀上。实际上医学没有绝对性，谁都不能拍胸脯保证。“虽然无法保证100%成功助孕，但苛求100%完成好每一次手术，这是每一个患者生的希望。”王鹏说。

二十多年来，见证了太多不孕患者的求子之路坎坷心酸，已为人父的他珍惜自己与孩子之间的缘分，也知道自己身上的责任。他说，我努力做好一个医生帮助别人能够拥有父母这个身份，也希望我自己是我孩子的眼中的好父亲。