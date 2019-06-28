【文化广场】高血压是隐形杀手？这里有妙招 

5月17日是“世界高血压日”，杭州西湖文化广场科技馆内开展了#为爱发声#五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）公益活动，免费为市民朋友进行高血压筛查、科普教育及健康咨询。

近年来，随着生活水平的提高，高血压的病例也在持续上升。据不完全统计，中国超过2.7亿人患有高血压，而知晓自己有高血压的患者仅仅只有50%，其中接受治疗的只有20%左右。国内著名心血管病专家，浙江大学医学院附属第一医院心内科主任朱建华教授表示，多数高血压没有明显的症状，但是日积月累会损伤全身各个器官，最终可能导致公众所熟知的脑梗、冠心病、心衰、肾衰、猝死等疾患，做好高血压的防控非常重要。

此次#为爱发声#公益活动受到市民朋友们的一致好评。在义诊现场有许多身着白大褂的医生为市民们进行血压测量、解答他们在高血压病情上的疑惑。

朱建华教授在义诊现场的讲座中为到场的群众和感兴趣的朋友解释了什么是高血压、高血压会给人体造成怎样的伤害以及如何降低血压的方法。

什么是高血压

从目前国内的诊断标准来看，只要是血压高于140/90mmHg，即收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg，就可以诊断为高血压。

高血压是多种危险因素导致的疾病，据研究，有将近三分之一的高血压与遗传因素有关，而大多数则是由于不良的生活方式所致。如果既有家族病史，又有不良嗜好的，更容易诱发高血压。

如何自测血压

季节的更替容易造成血压的不稳定，朱建华教授提醒患者，在换季时一定要注意血压的变化，切不能停药。血压的波动变化会造成血管的压力增大，对身体的其他器官也会造成伤害。

高血压患者需要定期测量血压，除了在医院测量血压外，也要关注家庭自测血压。在家庭自测血压时应取坐位，测量前安静休息5分钟，袖带松紧适度，手臂与心脏位置平齐，双脚平放地面，不能跷二郎腿。最佳的测量时间为一早一晚。朱教授建议每次记录下血压值，可以在下次去医院时出示给医生，以便于更准确地进行治疗。

如何控制血压

近年来，越来越多的高血压低龄患者前来就诊，朱教授无奈地说：“我已经遇到好几个初高中生来就诊了。”高血压低龄化现象与年轻人不良的生活习惯有很大关系，比如抽烟酗酒、缺乏运动、工作学习压力大等。

高血压虽然不能治愈，但却可以防控。良好的生活习惯能帮助患者控制血压，尤其是以下四个方面很重要，一是饮食清淡，要控制油、盐、糖的摄入量；二是要戒烟限酒；三是要放松心情，过多的压力和精神紧张都容易造成血压升高，还要少熬夜，保证充足的睡眠；四是适量运动，还要控制体重。

朱教授强调，高血压的药物治疗一定要选择有循证医学证据的药，一时的降压不是目的，重要的是保持血压稳定、有助于改善预后，提高生存率。

为配合“五月血压测量月”项目的开展，全球70多个国家陆续发起“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动。本次活动由国际高血压学会、中国高血压联盟、上海高血压研究所和杭州市基层卫生协会主办，旨在强化公众血压测量意识，呼吁社会公众为爱发声，提醒身边的人关注血压健康，不让高血压这个隐形杀手继续伤害所爱的人。