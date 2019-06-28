记北京电力医院参与“5月血压测量月”义诊活动

中国人的高血压患病率达23.2%，约2.7亿人患有高血压，但是仅一半的人知道自己患有高血压。高血压没有明显的症状，日积月累会损伤全身各个器官，最终可能导致公众所熟知的中风、冠心病、动脉粥样硬化、心衰、猝死等疾患，做好高血压的防控非常重要。

1978年4月7日，世界卫生组织和国际心脏病学会联合会决定将每年的5月17日定为“世界高血压日”，旨在引起人们对防治高血压的重视。自从首次提出，到今年已经是第41个世界高血压日了。自从把2013年把“知晓你的血压”作为活动主题，也已经是第7年。41年时间往往会有较大的变化，而7年的时间也会促使人们思考变化。变化在发生，2016年“柳叶刀高血压委员会”撰写了呼吁积极控制高血压的行动倡议，2017年国际高血压学会发起了“5月血压测量月”活动。

2019年的“5月血压测量月”活动目前正在如火如荼的开展中，在刚刚过去的1周，已经为近10万人测量了血压。我们希望通过开展这样的活动，能够让血压测量逐步成为我们的生活方式。我们要摒弃吸烟、酗酒这样不健康的生活方式；我们要测血压，监测、管理我们的心血管健康。也希望让更多的民众了解到准确测量血压、知晓血压是高血压防治第一步。另外，让更多的人认识到测量血压、知晓血压不单单是老年人的事情。中青年高血压患者和高血压前期人群更应知晓自己的血压状态，以便及早进行控制，从根源上阻断远期心血管疾病的发生发展。

认识高血压，知晓高血压，治疗高血压，我们一直在路上。