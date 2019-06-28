人民网北京6月28日电 28日，由人民网·人民健康主办、中视绽放文化发展有限公司承办、中国志愿服务基金会善文化专项基金作为公益支持单位的2019第一届“护脚行动”爱心接力赛暨“送你一双鞋，跟上我的脚步”新闻发布会在人民日报社新媒体大楼15层会议室举行。

郑和与海洋文化研究会名誉理事长、国际海洋摄影协会主席孟昭澄，全国妇联人才开发培训中心培训部主任、著名婚姻家庭教育专家宋光解，中国志愿服务基金会副秘书长王怀远，全国雷锋文化联盟理事长戚金龙，人民网人民健康副总经理董雪松，中国志愿服务基金会善文化专项基金理事长何军军，中国土壤修复工程发起人、北京慈福公益基金会创始人孙静华，中国志愿服务基金会善文化专项基金副理事长王坤，爱心联盟商丘理事长苏伟出席了本次活动。

孟昭澄致辞表示，慈善事业在我国有着悠久的历史传统，它以救助社会弱势群体为出发点，是一项为人民谋福利的事业。慈善事业是人类爱心的生动表现，是社会文明进步的标志，对改善民生、促进社会和谐发展具有重要的推动作用。“善”是一种文化，更是中华民族传统文化中最重要的物质和核心价值。宣传弘扬“善文化”，既是传承人文美德；也是弘扬时代精神，引领道德价值取向，创新社会管理的需要。

董雪松在致辞中指出，随着健康中国战略的推进，“健康”被赋予了前所未有的高度。在特困地区，很多孩子都没有一双合脚的鞋子，这些孩子的健康成长令很多爱心人士担忧。于是，为特困儿童捐赠鞋子的公益爱心活动由此而生。“我们呼吁更多社会群体加入和关注特困地区孩子们的健康，相信每一份充满爱心的捐助，都会成为孩子们行走下去的力量。”

中国志愿服务基金会善文化专项基金理事长何军军致辞

何军军介绍，本次爱心接力活动的意义在于向公众宣传公益意识，提供全民参与公益的平台，为城市形象增添活力，传递爱心，帮助弱势群体，通过媒体宣传推广引起社会大众对本项目及偏远、贫困地区的关注，传递爱的公益理念，推动社会正能量的发展，为社会安定和谐做出一份贡献。

“护脚行动”启动仪式

之后，与会嘉宾共同上台参与“护脚行动”启动仪式，2019第一届“护脚行动”拉开帷幕。此次活动将在陕西、河南、四川、北京等全国多个城市开展。为社会弱势群体提供帮助，呼吁社会群体、众多企业积极加入，为贫困儿童募捐，为爱心蓄电，让善意接力。

作为社会奉献爱心的一员，各界爱心人士及爱心企业对于帮助贫困山区的孩子们也有自己的思考和感悟。孙静华、苏伟、侯亚洲三位作为爱心人士代表在现场分享了他们的温暖故事。

随后进行了2019“护脚行动”接力棒交接仪式。善文化专项基金理事长何军军将爱心接力棒传递给“护脚行动”第一站商丘站代表于吉峰。

在“公益对话”环节，戚金龙、何军军、苏伟分别就爱心接力第一棒的实施计划以及对参与公益活动的感想感受与现场的媒体记者进行了互动交流。

现场主办方还邀请到书画家王勇盛，将凝聚爱心与创意的书法作品捐赠给中国志愿服务基金会善文化专项基金。

据介绍，此次爱心接力赛将采用徒步走的方式，用健康、积极的有氧运动来倡导社会关注贫困儿童。全程11.7公里，寓意“117，一起走”。7月20日徒步走活动第一棒在河南商丘开启；8月15日-8月25日徒步走活动第二棒接力河南永城；9月8日-9月18日徒步走活动第三棒接力陕西西安；9月25日-10月5日徒步走活动第四棒接力四川成都；10月15日-10月25日徒步走活动第五棒接力安徽合肥；11月10日-11月20日，汇聚了活动城市的爱与勇敢，用实际行动帮助那些贫困山区的孩子；11月28日，在北京举办2019《护脚行动》“送你一双鞋，跟上我的脚步”徒步走活动慈善晚会。