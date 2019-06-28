怀宁异地就医直接结算普惠群众
住院报销835人次，基金总支出1170多万元
最近一段时间，家住安徽省安庆市怀宁县高河镇金星社区的参保居民孙大爷，解决了一个棘手问题。
原来，孙大爷因身患重病需要长期前往北京中科院肿瘤医院住院治疗，子女又因工作不在身边，每次住院报销，孙大爷都需要自己前往怀宁县医保中心办理转院和报销手续。“现在好了，只需要打一个医保中心的异地直接结算备案电话，就可以前往就诊医院办理直接住院报销，再也不用跑往返路了。这次的住院医疗费总共11.24万元，基本医保报销了4.92万元，大病补充保险报销了1.01千元，医保费共报销了5.93万元。党的好政策解了我的燃眉之急，让我再也没有后顾之忧了。”孙大爷高兴地说。
据了解，怀宁县自2017年7月1日起，正式启动城镇居民医保和职工医保医疗保险全国联网和跨省异地就医直接结算工作，并于2017年8月15日顺利通过安徽省社保局第五督导组现场测试，在安庆市率先实现跨省异地就医直接结算，为提升城镇居民医保民生工程工作打下了坚实的基础。
怀宁县医保中心还利用多种渠道广泛开展异地就医政策、办理程序相关知识宣传，提高参保群众知晓率。通过简化办事程序、拓宽备案渠道等方式，有效解决异地就医办理程序多、备案渠道少的问题，切实让参保群众少跑路、不用跑。同时通过扩大跨省异地就医直接结算范围、不指定异地就医医院等措施，加强跨省异地就医直接结算全国联网联通，解决跨省异地就医选择少、直接结算不便等问题。
截至目前，怀宁县共直接结算异地住院报销835人次，基金总支出1170多万元。（檀志扬 赵南松）
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