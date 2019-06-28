广东省大埔县摘取“世界长寿乡”牌匾
6月28日上午，由国际自然医学会、世界长寿乡科学认证委员会、梅州市大埔县长寿文化研究会共同主办的世界长寿乡（中国·大埔）颁证授牌仪式暨新闻发布会在北京举行，会上正式授予广东大埔县 “世界长寿乡”称号，成为国际自然医学会认定的世界第八个“世界长寿乡”。
会上，国际自然医学会世界长寿乡调查团团长、世界长寿乡科学认证委员会主席森下敬一博士发表对大埔的长寿调查报告，宣布大埔为世界第八个长寿乡并颁发认证证书和授牌，大埔县委书记朱汉东接受牌证；大埔县聘请森下敬一博士为大埔县经济社会发展战略顾问；大埔县长寿文化研究会会长袁光明公布获奖LOGO及宣传口号；举行康养文旅项目签约仪式。
据悉，广东大埔县于2015年向国际自然医学会中国总部提出打造“世界长寿乡”的申请，经过三年多的大量卓有成效的孝老、敬老等基础性工作，于2018年7月正式启动“世界长寿乡”创建工作。
如今，在大埔城镇和乡村，都涌现了众多耄耋高龄的长寿老人，四代乃至五代同堂的幸福家庭屡见不鲜，长寿之乡名副其实。据统计，大埔县百岁以上老人130人，每10万人就有22.85位百岁老人。80-89周岁老人13071人，占总人口的22.98‰；90-99周岁老人3897人，占总人口的6.85‰。据2010年第六次全国人口普查统计，大埔县人均预期寿命达78.86岁，而2018年更是高达79.55岁。
据了解，获评“世界长寿乡”后，下一步大埔县将紧紧围绕梅州市委构建“五星争辉”区域发展新格局，打造宜居宜业宜游“世界客都?长寿梅州”的部署和要求，坚持生态产业化、产业生态化，大力发展现代特色农业、生态养生、健康食品等大健康产业，把生态优势转化为经济优势。以梅州创建国家中医药综合改革试验区和建设中药材基地为契机，制订大健康产业发展规划，把大埔农品、山品、硒品、小吃和生态养生、中医康养整合起来，形成以大健康产业园为核心引领的产业布局体系，打造大健康产业发展示范区和健康养生最佳目的地，努力把绿水青山变为金山银山，致力打造梅州康养文旅之星。（刘曦）
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