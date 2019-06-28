“互联网+X计划”物联网战略合作授牌仪式在京举行
6月27日，BOE（京东方）移动健康事业群与健康报社在京举行“互联网+X计划”物联网战略合作授牌仪式。京东方移动健康事业群CEO张兆洪与健康报社总编辑周冰代表双方参与授牌。
物联网战略合作伙伴授牌仪式
张兆洪表示，在智慧医疗快速发展的时代，BOE（京东方）依托多年积累的显示、传感、人工智能、大数据、以及医工融合技术，聚焦移动健康、数字医院、数字人体、再生医学、健康园区方案，为用户提供健康指导、疾病预防、精准诊疗等服务，打造全方位、全生命周期健康服务生态体系。
同时，BOE（京东方）联合生态链合作伙伴，构建赋能基层的物联网医疗产品和解决方案，帮助基层解决“看病难、看病贵”现状，全面提升县域医疗机构的服务能力，将健康真正带入千家万户，为提升人们的健康寿命做贡献。
健康报社在国家卫生健康委相关司局支持下启动“互联网+基层医生赋能 X 计划”，旨在借助大数据、智能终端、场景化传播等互联网思维和工具，助力健康中国战略。BOE（京东方）移动健康事业群与健康报的合作，将赋能基层医生，为基层患者提供更加专业、高效、个性化的医疗服务。
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