调兵山开展“先进文化进万家”活动
日前，调兵山广场文化活动品牌—— “先进文化进万家” “送戏下乡”的首场表演在兵山广场举行，市委市政府四大领导班子来到活动现场，观看表演，中共调兵山市委常委、宣传部部长马岩在活动现场致辞。
马岩表示，本次文化系列活动围绕“庆祝新中国成立70周年”的主题，不仅安排了内容丰富、主题鲜明的专场文艺演出，而且送戏下乡、诗歌征集、书画展览和公益电影等文化活动也是形式多样，各具特色，相得益彰，充分展示出调兵山市丰厚的文化底蕴和调兵山人民崭新的精神风貌，彰显了先进文化的强大力量。
晚会在舞蹈《鼓乐兵山》中开场，表演形式多样，歌舞、音诗画、杂技、乐舞秀、小合唱、快板、二人转等等，博得在场观众的阵阵掌声。
辽宁省调兵山市因境内有“调兵山”而得名。调兵山由“刁山”和“跸山”组成，古称刁跸山，位于城市西北部，属白垩纪隆起低山丘陵。2008年，被建设部命名为国家园林城市，成为东北地区首个晋升国家园林城市的县级市。
近年来，依托“辽金文化、蒸汽机车、温泉小镇、沟域经济和矿山地质湿地公园”优势，调兵山市倾力发展特色旅游产业。
调兵山市是铁法能源公司所在地。铁煤能源公司自1958年建矿开始，便从全国各地引进20余台蒸汽机车运输煤炭，从2006年开始，蒸汽机车退出生产运输，调兵山市便将这些蒸汽机车统一存放，开辟了蒸汽机车陈列馆，并利用这片工业遗址土地建成文化产业基地，使游客不仅可以参观，还可以乘坐和驾驶蒸汽机车游玩，体验工业文明时代的气息。
调兵山市还修建和恢复了明月禅寺、锁龙沟、点将台、神龟亭、兀术古城等历史建筑和文化遗址，形成了独具特色的景观。
目前，蒸汽机车景区、调兵山风景区已晋升为国家4A级、3A级景区，蒸汽机车景区还获评“全国工业旅游示范点”“青少年科普基地”。（王晓华）
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