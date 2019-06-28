综合医改试点亮出成绩单

6月26日，在全国各地高考考生忙着填报大学志愿的时候，11个综合医改试点省份的代表也携带着成绩单，共聚安徽省铜陵市。

执行力发挥出来

减少看病就医烦恼，人民群众始终高度关注。将关注转化为现实可及的场景，需要发挥医改的执行力。

“全省各级始终把医改作为党政‘一把手’工程加以推进，省级每年由党政主要领导主持召开的医改会议原则上不少于两次。”福建省卫生健康委副巡视员杨闽红介绍，在今年5月召开的省委常委医改专题会上，福建省委书记要求各级党政“一把手”务必从政治高度认识和推进医改，强调要建立“三医联动”评价机制，确保“三医”真正能联、能动，对工作落后市县，省里将进行约谈。

除了约谈，省级领导也撸起袖子抓医改。四川省卫生健康委副主任宋世贵介绍，在四川省省长多次研究部署下，2017年1月，该省依托全民健康信息平台，开发建成医疗“三监管”平台，联通7000余家各级各类医疗机构，接入诊疗服务、病案首页信息和统计直报等数据，实现对医疗服务行为的实时、动态、全程精准监管。

重庆市卫生健康委副主任周林介绍，重庆成立了由市长任组长、常务副市长和分管副市长任副组长的综合医改试点领导小组，将医改作为重大民生工程，纳入市委全面深化改革统筹推进。

“三医联动”动起来

推进“三医联动”始终是医改工作的关键环节。各个试点省份均出台了深化“三医联动”改革的实施意见，进一步明确以医药为切口、以医保为引擎、以医院为主体的改革路径。

杨闽红将“三医联动”改革路径总结为：一是以质优价实为原则，深化药品改革，同时“腾笼换鸟”动态调整医疗服务价格；二是以提高医保资金使用效率为重点，深化医保改革，改革医保支付方式，全省按病种收付费的病种超700个，其中三明市实施C-DRG分组达796组、覆盖出院人数的67.24%；三是以提升医疗质量和水平为核心，深化医疗改革，省、市、县公立医院以院长目标年薪制为切入点，深化内部运行机制改革。

改革的效果体现在公立医院，效果如何？浙江省卫生健康委巡视员马伟杭表示，通过改革，该省公立医院医疗总费用增长控制在9%，6个地市和21个县（市、区）启动新一轮医疗服务价格调整，省级公立医院价格调整近期启动。浙江省深改委近期审议医保支付方式改革政策，大病保险在基本医保报销的基础上再次报销的比例不低于60%，宁波等5个市县被国务院评为改革成效较为明显地方。

“患者的获得感提升了，医务人员的积极性也要调动。”陕西省卫生健康委副主任刘岭介绍，该省薪酬制度改革试点覆盖10个市40余家二级、三级公立医院，实现收支平衡的公立医院占78.99%。

安徽省卫生健康委主任陶仪声表示，10年综合医改成效明显，该省个人卫生支出占卫生总费用比例下降至27.9%。

服务体系连起来

个人卫生支出下降，需要高效优质医疗卫生服务体系提供保障。陶仪声介绍，今年以来，安徽省在推广紧密型城市医联体建设铜陵试点经验、推开智医助理等工作的同时，着力提升县域医共体建设内涵，打造紧密型县域医共体，由此打通群众看病就医6个关键环节：一是实现专家资源上下贯通；二是实现医疗技术上下贯通；三是实现药品保障上下贯通；四是实现补偿政策上下贯通；五是实现双向转诊上下贯通；六是实现公卫服务上下贯通。

合理就医的格局正在各试点省份逐步形成。“2018年试点地区乡镇卫生院门急诊和出院人次分别较上年增长12%和22.3%，县域内就诊率和基层就诊率分别提升4个百分点和6.1个百分点。”马伟杭表示，浙江省70个县（市、区）全面推开医联体建设，建成161家医共体，县乡医疗卫生机构融为一体，通过治理体制重建、服务体系重构、运行机制重组、服务模式重塑，让人民群众的就医之路更顺畅。（下转第2版）（上接第1版）

据了解，试点以来，各省份积极将 “大卫生、大健康”的理念融入经济社会发展的各项政策举措。在组织开展健康行动、完善公共卫生服务体系的同时，各试点省份都以高血压、糖尿病等为突破口，探索防、治、管整体融合发展的有效模式。比如，安徽加强对重点人群慢性病管理，试点地区高血压控制率提高到70%以上。

基层能力强起来

试点省份基层的变化也给百姓带来了获得感。

“我们也看到了基层医疗服务能力薄弱的问题，从2017年9月开始，江苏在全国率先启动社区医院建设工作。”江苏省卫生健康委副主任李少冬介绍，社区医院建设的核心是提升基层医疗服务机构的医疗服务能力，通过加强基层医疗队伍的人才建设，既为基层医疗卫生技术队伍搭建好的平台，也为分级诊疗制度建设搭建好的平台。

湖南省卫生健康委副巡视员王湘生表示，该省特别强调县域服务能力的提升，以补短板、强弱项为目标，县级住院就诊率已达90.92%。在治疗这方面，该省针对影响湖南老百姓健康最多的几个病，比如心脑血管疾病，加强卒中中心和胸痛中心的建设，提升救治水平。对终末期肾病等治疗费用比较高的疾病，该省提出县治、乡管、村访的模式，确保了治疗质量，方便了老百姓就医，也减少了费用。

关键事情抓起来

各试点省份医改成效显著，对人民群众而言，最突出的变化便是看病烦心事少了、便捷服务多了、费用负担轻了。

浙江省紧紧扭住城市医院“看病难”“看病烦”等“关键小事”，于2018年推出“看病少排队”“付费更便捷”等十项举措，实现预约挂号“全省通”、付费结算“全院通”、院内服务“自助通”。

重庆市针对边远地区群众看病不方便、基层专业技术力量不足等问题，以医联体为载体，大力发展远程诊疗，建设市—区（县）—基层三级远程诊疗服务体系，延长医疗资源供给服务链条。目前，90%的区县开展远程医疗，远程心电覆盖70%以上区（县），13个区域影像中心年远程诊断超100万例，让边远山区群众在家门口就能享受大医院的优质诊疗服务。

宁夏回族自治区为每级医疗服务机构配备远程应用设备，现在已实现远程会诊的全覆盖。同时，从优化“互联网+医疗服务”、家庭医生签约、药品供应、医疗结算等入手，逐步实现了居民健康档案、家庭医生签约服务、健康扶贫一站式结算等信息的互联互通。

四川省积极探索完善综合监管制度，创新开展医疗机构、医务人员、医疗行为信息化监管，有力保障了医疗质量安全和群众权益。

青海等地则通过强化医保兜底线的功能，使贫困人口大病医疗保险住院费用报销比例提高到90%。 （记者 叶龙杰）