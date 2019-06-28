高考结束了，考生心理问题却来了

近日，各省高考成绩陆续放榜，有的考生金榜题名，有的则名落孙山，可谓几家欢喜几家愁。每年这时，也是考生心理问题频发的时期。有医院统计数据表明，带高考考生看心理门诊的市民比往常多了一倍。那么高考放榜后，考生普遍会面临哪些心理问题？家长和考生又该如何疏导呢？

失利考生易受抑郁情绪困扰

高考失利的学生，容易受到抑郁情绪的困扰，严重者还会发展为抑郁症。

一些平时成绩很好、临场发挥失常的考生，容易自责和否定自己，且对未来不再抱有希望。他们普遍对自己要求很高，备考期间也是全力以赴。一旦考砸，自尊心、自信心遭受很大打击，他们会觉得：“我已经那么努力了为什么还是考不好？就是我智商不行、能力不行！我真没用！”这种无价值感、无望感、无用感，其实都是抑郁情绪的表现。

还有一些承接父母厚望的考生，会觉得考砸了很对不起父母。父母的失望和数落更加重了孩子的愧疚感，使他们越来越封闭自己，变得郁郁寡欢。有的考生寡言少语、经常哭泣，有的考生情绪易怒、对抗父母，甚至一些极端的考生还会伤害自己。

疏导策略

考生处在抑郁状态时，会把事情想得很严重，好像高考失利就意味着世界末日，心理学把这叫“灾难化”思维。考生要察觉并调整这种负面思维，而家长也要帮助孩子从多角度看待高考这件事，引导孩子把目光放到更长远的人生，再接再励。

考生也要避免沉浸在自己消极的小世界里，积极寻求外界的帮助。人在抑郁时，容易掉进一个叫“思维反刍”的陷阱里，会反复不停地想糟糕的事，也就是我们常说的钻牛角尖。思维反刍强化了沮丧、挫败等消极情绪，让人难以摆脱。所以抑郁型考生尽量不要一个人待着，要多跟家长、老师和同学交流倾诉，多出门走走，参加一些娱乐活动等放松心情。

孩子高考失利，对家长来说也是很大的打击。这时家长要积极调整自己的消极情绪，不把一次高考失利看成孩子和自己人生全部的失败；要多关心和询问孩子的想法感受，避免对孩子严加指责。如发现孩子抑郁情况严重，建议及时就医。

考得好的可能充满空虚感

考得好的学生是不是就没有心理问题了呢？

他们虽不容易抑郁，却有可能被空虚感困扰。之前他们所有的重心都在高考上，高考结束，目标也达成了，心里就会空落落的，不知道该干什么。有的考生用放纵自我的方式来对抗这种空虚感，比如通宵达旦唱歌、聚会、打游戏等。有的考生则无所事事，干什么都觉得无聊，找不到自己的方向。

尤其那些为父母而学的考生，他们考好成绩是为了让父母高兴，却找不到学习对自己的意义，这类考生很容易产生一种叫“空心病”的心理问题。北京大学心理健康教育与咨询中心副主任徐凯文认为，“空心病”以强烈的孤独感、空虚感、无意义感为特征，有“空心病”的人从小都是最好最乖的学生，所做的一切都是为了得到父母和他人的认可，内心却是空的。这类考生在上大学之后，可能会觉得“我已经完成对父母的交代了，我终于可以不用学习了”，因而在大学期间，浑沌度日蹉跎光阴。

疏导策略

这类考生可以利用暑假时间，探索自己的兴趣和方向，可以借助一些人物传记、心灵书籍等，充实自己的内心。比如，考生若是喜欢音乐或篮球，可以在暑假期间，尽情投入和享受，感受为自己而活的喜悦与意义。

考生们不妨试着畅想大学生活，去思考大学要如何度过，思考自己想要一个什么样的人生，给自己做一个规划。家长们要帮助孩子克制过度放纵的行为，同时给孩子更多做自己的空间，帮助他们减少空虚感。

（作者系国家二级心理咨询师）