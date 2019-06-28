育儿路上，很多父母都发现这么一个现象：喜欢调皮捣蛋的多是男孩，总被老师请家长的多是男孩，让父母操心更多的一般也是男孩……对于男孩的“顽劣”行为，有些父母似乎并不理解，甚至会批评打骂。在武汉大学儿童发展研究中心主任杨健看来，男孩的这种行为特征，可以说是“天生存在”，家长切不可强行压制，以免伤了孩子锐气。

男孩体内多巴胺分泌旺盛，流经小脑的血量也更多。多巴胺可增加冲动和冒险行为的概率，而小脑是控制行为和身体行动的，所以男孩更爱动、爱挑战，脾气也更大一些。同时，男孩的胼胝体（连接左右脑半球的纤维素束）与女孩的体积不同。女孩的胼胝体能容许两个大脑半球间进行交叉信息处理，可以同时完成多项任务，而男孩同时只能做一件事。这就是为何男孩在玩耍时或做其他事时，对老师、家长的话置之不理，就像没有长耳朵似的。很多男孩为此遭到过不少训斥。杨健表示，与男孩相处，更多是要尊重、理解并掌握教养技巧。

脾气大，尝试巧妙“制服”。男孩的情感控制能力发展比女孩慢，可以将培养自控力融入到他的日常生活中。比如，很多男孩经常喜欢在超市哭闹着买计划外的东西，家长可在进超市前告诉他今天需要买什么，如果看到喜欢的，可以回去商量后下次再买；如果他发脾气的话，马上将他带离超市。

喜欢“打闹”，就让他去“打”。4岁左右时，男孩身体内的睾丸激素激增，开始变得淘气好动，对战斗、英雄行为及冒险游戏产生兴趣。这时，家长要允许男孩去“打闹”，只要他的打闹没有造成不良后果，就不用刻意压制。但如果存在欺负他人的情况，家长就应制止和惩戒。惩戒并不代表打骂，可以适当剥夺一些属于他的福利。比如，本来要带他去游乐园，但由于犯了错误就不再去了，直至改正错误为止。

听不进唠叨，父母学着适时沉默。很多男孩对父母的唠叨很反感，为了面子、自尊心，希望试图摆脱大人的控制。“养育孩子‘说教无用’，尤其是小孩子，专注力差，父母明确、简短的回答比长篇大论的讲道理更有效。”杨健表示，唠叨、强迫他们必须听话的后果，很可能会“激发”出他们的逆反心理，使其性格变得急躁。

贪玩，爸爸多陪一陪。在家庭中，妈妈更多地承担着照料孩子的责任。男孩天性爱玩，可受母亲思维和教养方式影响，那些不离妈妈左右的男孩逐渐变得乖巧、顺从、循规蹈矩，缺乏阳刚之气和探索精神。但如果父亲多参与到男孩的教育中来，会潜移默化地增加他们的阳刚之气，让孩子变得大胆，敢于尝试新事物。▲